Χασάν Τατσόι: Άρση των περιορισμών στο απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα ζητά από ισλαμικές χώρες

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Τατσόι κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των εμπορικών, επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στο απευθείας εμπόριο και στις μεταφορές αυξάνουν το κόστος και περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στα κατεχόμενα.

Αναφερόμενος στο λιμάνι της Αμμοχώστου, το χαρακτήρισε «αναγνωρισμένο λιμάνι» και ισχυρίστηκε ότι έχει κηρυχθεί απαγορευμένο λόγω «πιέσεων της ελληνοκυπριακής διοίκησης». Υποστήριξε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει καμία απαγόρευση στο διεθνές δίκαιο».

Ο Τατσόι κάλεσε τις ισλαμικές χώρες να αξιοποιήσουν το λιμάνι της Αμμοχώστου και την ελεύθερη ζώνη του, καθώς και να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τουρισμό, την ανώτατη εκπαίδευση, τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Για την ενέργεια, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την ενεργειακή υποδομή. Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ζητεί «προνόμια», αλλά ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας στην παραγωγή, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και την τεχνολογία.

Πηγή: ΚΥΠΕ