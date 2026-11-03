Ένταση στη Βουλή για τον αφθώδη: Επίθεση στον Πίπη, διότι επικαλέστηκε την Κύπρο ως παράδειγμα μίμησης - Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χρίστόδουλος Πίπης, επικαλέστηκε μία σειρά λόγων καθυστέρησης εις βάρος των κτηνοτρόφων που έχουν συμμορφωθεί με τα πρωτόκολλα. Είναι, όπως είπε, οι γείτονες κτηνοτρόφοι που αδιαφορούν για τους καθαρισμούς, η μη ανταπόκριση ορισμένων Δήμων στο να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους στη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο για πρωτοβουλία καθαρισμού και η αδυναμία εξεύρεσης χώρου, εδώ και πέντε μήνες για μια περίπτωση, ώστε να μεταφερθούν εκεί τα πρόβατα σπάνιας κυπριακής φυλής, που βρέθηκαν θετικά στον ιό, αλλά αποφασίστηκε να μη θανατωθούν. Μάλιστα δεν μπόρεσε να δώσει χρονοδιαγράμματα επαναδραστηριοποίησης.

Τα πιο πάνω άρχισαν να οδηγούν σιγά-σιγά σε έκδηλη δυσανασχέτιση από πλευράς των βουλευτών, των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων, καθώς σχημάτιζαν σιγα-σιγά την εικόνα ενός κρατικού μηχανισμού που αδυνατεί να συντονίσει εργασίες που στα μάτια του μέσου πολίτη είναι απλές.

Επίθεση στον Πίπη σε υψηλούς τόνους

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η απάντηση που έδωσε ο κ. Πίπης σε επικρίσεις κατά της αποτελεσματικότητας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για ενέργειες που όφειλαν να κάνουν. Συγκεκριμένα επικαλέστηκε την παρουσία του στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκυρίακο, όπου μετά από πρόσκληση συναδέλφων του στην Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία, παρουσίασε τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον αφθώδη πυρετό η Κύπρος.

«Ξέρετε τι είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας; ‘‘Πέστε μας και εμάς να μάθουμε πώς το κάνατε εσείς’’», ανέφερε ο κ. Πίπης, για να δημιουργηθούν αντιδράσεις εναντίον του στην αίθουσα. Του απάντησαν, διαφωνώντας με το επιχείρημα, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Γιαννάκης Γαβριήλ, και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Λίνος Παπαγιάννης, ο οποίος βρέθηκε να αντιδρά σε έντονους τόνους. «Η Ελλάδα δεν είναι καλό παράδειγμα», είπε ο κ. Γαβριήλ, ενώ ο κ. Παπαγίαννης εξέφρασε έκπληξη για τα θετικά σχόλια που δέχτηκε ο κ. Πίπης στην Ελλάδα, ρωτώντας τον αν θέλει να του δώσει συγχαρητήρια για τη διαχείριση στην Κύπρο.

Η ένταση αυξήθηκε, όταν ο κ. Πίπης ζήτησε με οργίλο ύφος από τον κ. Παπαγιάννη να αναφέρει τι θα ήθελε να κάνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τη διαχείριση της κρίσης. «Κύριε πρόεδρε, είναι εύκολο να κάθεστε στην αντίθετη θέση και να λέτε ‘‘τι δεν κάνατε’’», είπε στον κ. Γαβριήλ.

Τότε ο κ. Γαβριήλ κατεύνασε τα πνεύματα και επανέλαβε στον κ. Πίπη ότι η Ελλάδα δεν είναι καλό παράδειγμα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Πληρώνουν δάνεια, θα χρεοκοπήσουν μέχρι να καθαριστούν οι μονάδες, τους δημιουργήσαμε ψυχολογικά θέματα»

«Ο κόσμος απαντήσεις θέλει. Και για να έχει απαντήσεις, όλοι οι βουλευτές είμαστε υπόχρεοι να υποβάλλουμε τα διάφορα ερωτήματα. Και δυστυχώς πάλι ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι όσον αφορά την επαναδραστηριοποίηση και την αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος έχουμε πρόβλημα. Και πάνω σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για την απώλεια ζωικού πληθυσμού, ζωοτροφών και γάλακτος, αλλά στο διά ταύτα, για την επαναδραστηριοποίηση, έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι κακό να το παραδεχτούμε και να πάμε να το αναφέρουμε για να το λύσουμε», είπε ο κ. Γαβριήλ.

Ακολούθως ζήτησε όπως γίνουν ενέργειες για να αρχίσει όσο πιο γρήγορα η επαναδραστηριοποίηση, καθώς οι πληγέντες κτηνοτρόφοι χάνουν εισοδήματα και βασανίζονται από ψυχολογικές επιπτώσεις.

«Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν δάνεια, θα χρεοκοπήσουν μέχρι να καθαριστούν οι μονάδες. Τους δημιουργήσαμε ψυχολογικά θέματα, έχει εννέα μήνες. Όμως το ότι δεν μπορείτε να δώσετε ημερομηνίες επαναδραστηριοποίησης, είναι πρόβλημα. Και είναι σωστό να το αναγνωρίσετε», ανέφερε.

Δέσμευση Υπουργείου για ενημέρωση τις επόμενες μέρες

Σε παρέμβασή του, ο γενικός διευθυντής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες μέρες, το Υπουργείο θα δώσει την ενημέρωση στους κτηνοτρόφους και τους ενδιαφερόμενους για την επαναδραστηριοποίηση, με ενδεικτικές ημερομηνίες και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Ζήτησε υπομονή μέχρι τότε.

Παραπέμποντας στην αρχική του τοποθέτηση, είπε ότι «η προτεραιότητα μας είναι η ασφαλής επαναδραστηριοποίηση, για την οποία εργαζόμαστε». Σύμφωνα με κ. Γρηγορίου ο ίδιος κάθε Τρίτη συντονίζει μία διευρυμένη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του διευθυντή και άλλων στελεχών των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μαζί με μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, όπως ο δρ Σταύρος Μαλάς, για ανασκόπηση και αποφάσεις.

«Όμως θέλω να πιστεύω ότι παρόλες τις δυσκολίες όλοι αναγνωρίζουν ότι είχαμε μία πολύ δύκολη περίσταση. Οι περισσότεροι συνάδελφοι των Κτηνιατρικών Ύπηρεσιών έχουν οι περισσότεροι υπερβάλει εαυτόν, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Αναγνωρίζουμε τη δυσαρέσκεια και τη στενοχώρια των κτηνοτρόφων, την οποία συμμεριζόμαστε, όμως θεωρώ ότι κάτω από τις δύσκολες συνθήκες και το Υπουργείο και το αρμόδιο Τμήμα προχώρησαν και στο θέμα των αποζημιώσεων για την απώλεια ζώων, ενώ για το ζήτημα των αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος, είμαστε στο τελικό στάδιο. Θεωρώ ότι οι Υπηρεσίες και το κράτος κινήθηκαν, έχοντας υπόψη και εμπόδια και δυσκολίες, με τρόπο ώστε να δοθεί ένα τέρμα σε αυτή την κατάσταση, αλλά και για να προχωρήσουμε σε ασφαλή επαναδραστηριοποίηση», είπε ο κ. Γρηγορίου.

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ, την επόμενη Τρίτη, η Επιτροπή Γεωργίας θα έχει ενώπιόν της τον Υπουργό Γεωργίας, Χρίστο Σενέκη, με ένα από τα θέματα συζήτησης να είναι ο αφθώδης πυρετός. Ζήτησε όπως εκείνη τη μέρα δοθούν από τον Υπουργό ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα για την επαναδραστηριοποιση, αλλά και για την καταβολή αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος.

Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος για τουλάχιστον 12 μήνες, για όσους επαναδραστηριοποιηθούν

Εκτός από την επαναδραστηριοποίηση, το άλλο θέμα που απασχολεί τους κτηνοτρόφους και έθεσαν οι βουλευτές ενώπιον του κ. Γρηγορίου είναι η καταβολή αποζημίωσης για την απώλεια εισοδήματος.

Όπως είπε, έχει διαμορφωθεί η μεθοδολογία, μετά από τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αποζημιώσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι αγροτικές Οργανώσεις και εκπρόσωποι των Κτηνοτρόφων. Τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί, τόνισε, στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση.

Ειδικότερα, η μεθοδολογία για την απώλεια εισοδήματος αφορά τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκε ολική θανάτωση των ζώων και συνδέει την οικονομική στήριξη με την επαναδραστηριοποίησή τους. Εξήγησε ότι η αποζημίωση καλύπτει περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών και υπολογίζεται στη βάση οικονομικών ή φορολογικών στοιχείων του 2024 ή του 2025, ενώ για τις μικρές αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η επαναφορά τουλάχιστον του 30% του παραγωγικού ζωικού κεφαλαίου εντός οκτώ μηνών, με την αποζημίωση να καταβάλλεται σε δύο στάδια: 30% με την τεκμηριωμένη παραγγελία των απαιτούμενων ζώων και το υπόλοιπο 70% μετά την επιβεβαίωση της επαναδραστηριοποίησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό, είπε ο κ. Γρηγορίου, η στήριξη συνδέεται άμεσα με την πραγματική επανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεων και την επιστροφή τους στην παραγωγική δραστηριότητα.

Προωθούνται επίσης σχέδια οικειοθελούς αποχώρησης κτηνοτρόφων με μικρές εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων στις επηρεαζόμενες περιοχές, με σκοπό την αραίωση της πυκνότητας των περιοχών αυτών για την ενίσχυση της βιοασφάλειας και την αποτροπή ραγδαίας μετάδοσης νόσων μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα βουλευτών, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι δεν θα αναλάβει το κράτος την αγορά των ζώων, αλλά οι ιδιώτες.

Για το αίτημα των αιγοπροβατοτρόφων όπως αποζημιωθούν για την απαγόρευση της ελεύθερης βόσκησης, είπε ότι το εξετάζουν, όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί το πόσα ζώα ήταν σταβλισμένα.

Για την αξιοποίης της μελέτης της ομάδας Σταύρου Μαλά για την ανασυγκρότηση της κυπριακής κτηνοτροφίας σε βάθος 12ετίας, είπε ότι κάποια μέτρα θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και άλλα στα επόμενα χρόνια.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε ο κ. Γρηγορίου, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις και ενισχύσεις συνολικού ύψους €20,26 εκατομμυρίων, εκ των οποίων €16,53 εκατομμύρια αφορούν θανατώσεις ζώων, €1,6 εκατομμύρια αφορούν καταστροφή ζωοτροφών, €778.243 έχουν καταβληθεί σε 64 περιπτώσεις καταστροφής γάλακτος και έχει επίσης καταβληθεί η πρόσθετη στήριξη 15% προς 78 επηρεαζόμενους αιγοπροβατοτρόφους, ύψους €914.588.

Έχει επίσης ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων στους τέσσερις επηρεαζόμενους για τους οποίους ζητήθηκε νομική αρωγή από τη Νομική Υπηρεσία. Παραμένουν ορισμένες εκκρεμότητες, με τις τέσσερις να οφείλονται στην ανάγκη ολοκλήρωσης της καταστροφής των χονδροειδών ζωοτροφών και στις τρεις να απαιτείται η προσκόμιση, από μέρους των επηρεαζόμενων, των απαραίτητων στοιχείων για την καταβολή των αποζημιώσεων που τους αναλογούν, γεγονός για το οποίο οι επηρεαζόμενοι έχουν ενημερωθεί. Στόχος, είπε, είναι οι εκκρεμότητες αυτές να κλείσουν το συντομότερο δυνατό, μόλις πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Την ίδια ώρα το Υπουργείο προωθεί την κάλυψη του εργατικού κόστους και των κοινωνικών ασφαλιστικών εισφορών των πληγεισών εκμεταλλεύσεων.

Έχουν θανατωθεί πέραν των 80 χιλιάδων ζώων

Οι συνέπειες της κρίσης του αφθώδους πυρετού ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 126 μολυσμένες εκτροφές και έχουν θανατωθεί πέραν των 80 χιλιάδων ζώων. Οι απώλειες αντιστοιχούν στο 11,9% των ενήλικων αιγοπροβάτων, στο 3,5% των βοοειδών και περίπου στο 7,8% των χοίρων. Συγκεκριμένα, έχουν θανατωθεί 53.403 αιγοπρόβατα, 3.061 βοοειδή και 24.483 χοίροι.