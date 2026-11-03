Ξενοδοχεία: Πέμπτη παράταση για αδειοδότηση στο τραπέζι - Μόλις 12 αιτήσεις από 700 καταλύματα

Ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, χαρακτήρισε την παράταση αναγκαία παρέμβαση για τη στήριξη του τουρισμού, τον οποίο περιέγραψε ως βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας. Είπε ότι στόχος είναι να δοθεί εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της νόμιμης αδειοδότησης, χωρίς οι επιχειρήσεις να τιμωρούνται για καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια που δεν οφείλονται αποκλειστικά στις ίδιες.

Ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η ολιγωρία και η ανεπάρκεια κρατικών υπηρεσιών επί δεκαετίες έχουν δημιουργήσει εκκρεμότητες, τις οποίες καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η παράταση δεν πρέπει να οδηγήσει στη διαιώνιση του προβλήματος, αλλά να αξιοποιηθεί για οριστική διευθέτηση με χρονοδιαγράμματα, συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών και σαφή υποχρέωση συμμόρφωσης. Τόνισε επίσης ότι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος προϋποθέτει τήρηση της νομοθεσίας και διασφάλιση της ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων.

Η βουλευτής του Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, χαρακτήρισε αδιανόητο να συζητείται νέα παράταση, αφού, όπως είπε, η Βουλή έχει ήδη εγκρίνει τέσσερις και είχε δεσμευτεί ότι δεν θα δοθεί άλλη, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν καταλύματα επικίνδυνα για τουρίστες και πολίτες.

Η κ. Χαραλαμπίδου επικαλέστηκε στοιχεία που, σύμφωνα με όσα ανέφερε, παρουσίασαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΤΕΚ: μόνο 12 καταλύματα έχουν υποβάλει αιτήσεις αδειοδότησης, ενώ 54 δωμάτια πρέπει να κατεδαφιστούν. Πρόσθεσε ότι έχουν κατασκευαστεί κλιμακοστάσια πάνω σε παραλίες και ότι αυτός είναι λόγος για τον οποίο δεν υποβάλλονται αιτήσεις. Επέκρινε το Υπουργείο και το Υφυπουργείο για τη στάση τους, λέγοντας ότι μεταφέρουν την ευθύνη στη Βουλή και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για ζητήματα ασφάλειας. Ανέφερε ακόμη ότι η Νομική Υπηρεσία είπε πως δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί της, ενώ εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα ίδια ζητήματα, η οποία θα δικαστεί στις 11 Νοεμβρίου.

Η βουλευτής υποστήριξε ότι δεν μπορεί να διακινδυνεύει η ασφάλεια του κόσμου ούτε να συνεχίζεται, όπως είπε, ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ νόμιμων και παράνομων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση του ζητήματος ανήκει στην Κυβέρνηση και όχι στη Βουλή, σημειώνοντας ότι οι επιχειρήσεις είχαν πολλά χρόνια για να διορθώσουν τις παρατυπίες.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, είπε ότι δεν είναι δυνατόν οκτώ στα δέκα ξενοδοχεία στην Κύπρο να λειτουργούν παράνομα επί δεκαετίες. Προειδοποίησε ότι ένα ατύχημα θα μπορούσε να οδηγήσει την Κύπρο σε διεθνές δικαστήριο και να προκαλέσει κατάρρευση ολόκληρης της οικονομίας της.

Ο κ. Λαούρης ανέφερε ότι, από τα 700 παράνομα καταλύματα, μόνο 12 υπέβαλαν αίτηση από την προηγούμενη παράταση μέχρι σήμερα, παρότι, όπως είπε, ζητείται πέμπτη παράταση για την υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης. Χαρακτήρισε λανθασμένες τις προσωρινές λύσεις και κάλεσε να σταματήσει η ανοχή, λέγοντας ότι οι ξενοδόχοι πρέπει να επιλύσουν τις παρανομίες τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ