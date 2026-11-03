Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή προχωρούν την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές και τα πανεπιστημιακά νοσηλευτήρια.
Πανεπιστημιακές κλινικές: Έξω από τη Βουλή τη Πέμπτη οι φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου
Φωτογραφία Αρχείου
Έξω από τη Βουλή θα διαμαρτυρηθούν την Πέμπτη οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας διαφωνίες με πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές. Ζητούν την επαναφορά δύο βασικών ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας
Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας θα αρχίσει την κατ' άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί διαφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι φοιτητές, οι οποίοι τους προηγούμενους μήνες ζητούσαν την άμεση προώθηση και ψήφιση του νομοσχεδίου, εκφράζουν πλέον σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενό του. Όπως επισημαίνουν, η θεσμοθέτηση των πανεπιστημιακών κλινικών αποτελεί διαχρονικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας, ωστόσο η ψήφιση της νομοθεσίας δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της ποιότητας της ιατρικής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το νομοσχέδιο, όπως έχει διαμορφωθεί, δεν διασφαλίζει επαρκώς τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών που θα μπορούν να ανταποκριθούν στον τριπλό τους ρόλο, δηλαδή την εκπαίδευση, την έρευνα και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας.
Με υπόμνημα που έχουν καταθέσει, οι φοιτητές ζητούν την επαναφορά δύο βασικών προνοιών.
Η πρώτη αφορά τον καθορισμό μίας κύριας Ιατρικής Σχολής ανά νοσηλευτήριο, η οποία θα έχει την ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ευθύνη και θα αποτελεί τον μοναδικό φορέα ίδρυσης πανεπιστημιακών και συνδεδεμένων κλινικών στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Διευκρινίζουν ότι η ρύθμιση αυτή δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες Ιατρικές Σχολές, αλλά αποσκοπεί στον ενιαίο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.
Η δεύτερη αφορά τη στελέχωση των πανεπιστημιακών κλινικών. Οι φοιτητές ζητούν να προβλέπεται η παρουσία τουλάχιστον τριών πανεπιστημιακών ιατρών σε κάθε κλινική, θεωρώντας ότι η στελέχωση με έναν μόνο πανεπιστημιακό γιατρό δεν επαρκεί για τη διασφάλιση της κλινικής εκπαίδευσης, της επιστημονικής συνέχειας και της ερευνητικής δραστηριότητας.
Ξεκαθαρίζουν, πάντως, ότι στόχος τους δεν είναι η παρεμπόδιση της μεταρρύθμισης, αλλά η διασφάλιση ότι οι νέες δομές θα πληρούν ουσιαστικές ακαδημαϊκές και επιστημονικές προδιαγραφές και δεν θα περιορίζονται απλώς στον τίτλο της πανεπιστημιακής κλινικής.
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