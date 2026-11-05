Κυπριακό: Συζητούν για οδόφραγμα στον Κάμπο Τσακκίστρας αντί στα Κόκκινα - Πυρετός διαβουλεύσεων πριν από την τριμερή

Καθώς η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, συνεχίζει τον κύκλο επαφών της στην Κύπρο, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να καταλήξουν σε συμφωνία για νέα σημεία διέλευσης, καθώς και για άλλα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μικρότερης εμβέλειας, τα οποία ενδέχεται να ανακοινωθούν στην τριμερή συνάντηση με την απεσταλμένη τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στα εξής σημεία διέλευσης: Μια Μηλιά, Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, Λουρουτζίνα-Λύμπια και σε μια τέταρτη πρόταση που κατατέθηκε ως εναλλακτική πρόταση αντί του πιο δύσκολου ζητήματος των Κοκκίνων. Αντ' αυτού, η ελληνοκυπριακή πλευρά φέρεται να έχει προτείνει τώρα το άνοιγμα σημείου διέλευσης που θα συνδέει τον Κάμπο, στην περιοχή του Τροόδους, με το Καραβοστάσι, στη βορειοδυτική ακτή, ανάμεσα σε δύο άλλα οδοφράγματα: τον Λιμνίτη στα δυτικά και τη Λεύκα στα ανατολικά.

Νέα συνάντηση με Έρχιουρμαν

Η απεσταλμένη του ΟΗΕ συναντήθηκε χθες για δεύτερη φορά με τον Έρχιουρμαν, με αντικείμενο συζήτησης τα οδοφράγματα, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής τους τη Δευτέρα. Είχε προηγηθεί η δεύτερη συνάντησή της με τον Χριστοδουλίδη την Τρίτη, καθώς και η αμφιλεγόμενη συνάντησή της στην τουρκική «πρεσβεία» στα κατεχόμενα, παρουσία του ανώτατου διπλωματικού εκπροσώπου της Άγκυρας, Αλί Μουράτ Μπαστσερί. Μιλώντας μετά τη συνάντησή της με τον Έρχιουρμαν την Τετάρτη, η Ολγκίν δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί η προσπάθεια ενόψει της κοινής συνάντησης της Δευτέρας με τους δύο ηγέτες.

Όσον αφορά τη συνάντησή της με τον Μπαστσερί, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε «απαράδεκτη και ατυχή», η Ολγκίν ανέφερε ότι είχε ενημερωθεί από τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας πως της είχε διαβιβαστεί μήνυμα μέσω του Τούρκου «πρέσβη». «Γι’ αυτό ήρθα να τον συναντήσω, απλώς για να λάβω αυτό το μήνυμα, κάτι που εξήγησα και στον κ. Χριστοδουλίδη», δήλωσε.

Ο «Πολίτης» πληροφορείται ότι πρόκειται για τον Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι, ο οποίος παράλληλα είναι γενικός διευθυντής αρμόδιος για τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Παρότι ο τρόπος με τον οποίο διαβιβάστηκε το μήνυμα ενδεχομένως να μην ικανοποίησε, το περιεχόμενό του φαινόταν να αφήνει περιθώρια προόδου στα ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση. Ο Χριστοδουλίδης δήλωσε την Τρίτη σε δημοσιογράφους ότι το μήνυμα επέτρεπε τη συνέχιση των επαφών της απεσταλμένης του ΟΗΕ, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για πρόοδο.

Απογοήτευση από Ακιντζί

Την ίδια ώρα η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει τις συναντήσεις της στην Κύπρο με ένα ευρύ φάσμα συνομιλητών κατά τις οποίες η απεσταλμένη του ΟΗΕ δεν διστάζει να εκφράζει την αισιοδοξία της ότι θα μπορούσε να καταγραφεί κάποια πρόοδος.

Στο πλαίσιο των επαφών της αυτών, η κ. Ολγκίν είχε χθες συνάντηση και με τον πρώην Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί, ο οποίος, σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση στα ΜΚΔ, επανέλαβε την απογοήτευσή του για τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό. Ενώ στο παρελθόν, έγραψε ο Μουσταφά Ακιντζί, οι δύο πλευρές βρίσκονταν κοντά σε μια συμφωνία, σήμερα ακόμη και το άνοιγμα ενός οδοφράγματος θεωρείται «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» και πρόσθεσε: «Όταν ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από δέκα χρόνια, η Κύπρος βρισκόταν κοντά σε μια λύση. Τώρα θα παραδώσει μια Κύπρο που απέχει πολύ από τη λύση, όπου δεν μπορεί καν να δημιουργηθεί τραπέζι διαπραγματεύσεων».

Οι επόμενες γνωστές προγραμματισμένες συναντήσεις της κ. Ολγκίν είναι με τους δημάρχους της κατεχόμενης Αμμοχώστου και της Μόρφου το Σάββατο, καθώς και με τους δύο δημάρχους της διαιρεμένης Λευκωσίας τη Δευτέρα. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η κρίσιμη τριμερής συνάντηση με τους δύο ηγέτες.

Καθ’ οδόν ο Φιντάν

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αναμένεται να φθάσει στα κατεχόμενα σήμερα Πέμπτη ή αύριο Παρασκευή, προκειμένου να συζητήσει με τον Έρχιουρμαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Το γεγονός ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται αυτή τη χρονική στιγμή, κατά την οποία καταγράφεται μια σπάνια αύξηση της διπλωματικής κινητικότητας με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων βημάτων, εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που επιθυμεί να εκπέμψει, τουλάχιστον κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Kıbrıs Postası, ούτε η επίσκεψη Φιντάν ούτε η συνάντηση της Ολγκίν με τον Μπαστσερί σηματοδοτούν οποιαδήποτε αλλαγή στην προσέγγιση της Άγκυρας όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού ή το διαπραγματευτικό πλαίσιο και βασικό αντικείμενο της επίσκεψής του θα είναι η εξέταση πιθανών βημάτων που θα μπορούσαν να ληφθούν στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής της Άγκυρας για το Κυπριακό. Επικαλούμενο επίσης πηγές, το τουρκοκυπριακό Μέσο ανέφερε ότι δεν βρίσκεται στην ατζέντα οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Φιντάν και της Ολγκίν.

Επικριτικός ο Έρχιουρμαν για τις 19 προτάσεις

Σε συνέντευξή του πάντως στο Özgür Gazete Web TV, ο Τουφάν Έρχιουρμαν αναγνώρισε τον ρόλο της κ. Ολγκίν στην οικοδόμηση γεφυρών επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. «Το γεγονός ότι δηλώνει αισιόδοξη δείχνει ότι πιστεύει πως μπορεί να οικοδομήσει αυτές τις γέφυρες», ανέφερε και επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατέθεσε επτά «προτάσεις του ΟΗΕ» κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο, ενώ ο Χριστοδουλίδης παρουσίασε 19 σημεία, τα οποία δεν κοινοποίησε ποτέ γραπτώς. Διερωτήθηκε γιατί ο Χριστοδουλίδης περίμενε τόσο καιρό για να θέσει αυτά τα ζητήματα, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες κατά πόσο επρόκειτο πράγματι για 19 προτάσεις. «Αν αναμένετε να βρεθούν λύσεις σε αυτά μέσα σε δυόμισι μήνες, τότε είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό», είπε. Ο Έρχιουρμαν πρόσθεσε ότι, παρότι άκουσε τον Χριστοδουλίδη να παρουσιάζει τις προτάσεις του και κράτησε σημειώσεις, δεν κατάφερε να καταγράψει συνολικά 19 προτάσεις.

Για τα οδοφράγματα και τους χάρτες

Ο Έρχιουρμαν ανέφερε ότι, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, στους χάρτες που αφορούσαν τα οδοφράγματα και παρουσιάστηκαν κατά τη διάσκεψη 5+1 στη Νέα Υόρκη, η Λουρουτζίνα-Λύμπια και η Μια Μηλιά σημειώνονταν με κόκκινο χρώμα, ενώ η Αθηένου-Πυρόι και η Αγλαντζιά με μπλε. Τα Κόκκινα δεν περιλαμβάνονταν στον χάρτη, είπε. Παρότι θα προτιμούσε να ανοίξουν πρώτα τα οδοφράγματα Καϊμακλίου ή Πύλης Αμμοχώστου, δεν επιθυμούσε να τεθούν νέα σημεία διέλευσης στο τραπέζι πριν από την επίλυση των ζητημάτων που ήδη βρίσκονται υπό συζήτηση. Διευκρίνισε ότι δεν είναι αντίθετος στη συζήτηση για τα Κόκκινα, αφού πρώτα επιλυθούν τα οδοφράγματα που συζητούνται ήδη. Υποστήριξε ότι τα οδοφράγματα Λουρουτζίνας και Μιας Μηλιάς θα εξυπηρετούν και τις δύο κοινότητες, ενώ το πέρασμα Αθηένου-Αγλαντζιάς θα διευκολύνει απλώς τους Ελληνοκύπριους που μεταβαίνουν από τη Λάρνακα στη Λευκωσία. Αναφερόμενος στην πρόταση για τα Βαρώσια και το λιμάνι της Αμμοχώστου, υποστήριξε ότι πλοία ήδη καταπλέουν στο λιμάνι της Αμμοχώστου. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Απευθείας Εμπόριο, ο οποίος ήταν ένας από τους τρεις κανονισμούς που είχαν υποσχεθεί στους Τουρκοκύπριους κατά την περίοδο του Σχεδίου Ανάν.