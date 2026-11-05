Στα κατεχόμενα ο Φιντάν πριν από την κρίσιμη τριμερή: Στην ατζέντα το Κυπριακό εν μέσω παρασκηνιακών κινήσεων - Όσα αναφέρουν τ/κ ΜΜΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν θα γίνει δεκτός από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, ενώ θα έχει χωριστή συνάντηση με τον «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Παρασκηνιακές κινήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν διμερή ζητήματα και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναφέρουν επίσης, ότι η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί πως η λεγόμενη κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Σημειώνουν δε ότι, η τουρκική πλευρά θα επαναβεβαιώσει τη θέση της ότι η λύση του προβλήματος πρέπει να βασίζεται στη συνύπαρξη δύο χωριστών κρατών στο νησί.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η μη επίλυση του προβλήματος οφείλεται στην άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αναγνωρίσει, όπως ισχυρίζεται, τα εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να μοιραστεί μαζί τους την πολιτική εξουσία και την οικονομική ευημερία.

Τα τ/κ ΜΜΕ επικαλούνται πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέροντας ότι ο κ. Φιντάν θα επαναλάβει την θέση για δύο κράτη, ωστόσο οι παρασκηνιακές κινήσεις της Άγκυρας με το μήνυμα του Τουρκού «πρέσβη» στα κατεχόμενα προς την κα. Ολγκίν δείχνουν πως η Τουρκία φαίνεται να έδωσε το «πράσινο φως» για πρόοδο στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας στα ΜΟΕ.

Εγγυήτρια δύναμη

Παράλληλα, οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προβάλλουν τον ρόλο της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης, τονίζοντας ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.

Στο ίδιο πλαίσιο υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το 2022, απευθύνει κατά τις ομιλίες του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εκκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

Στο προσκήνιο οι προσπάθειες του ΟΗΕ

Στην ενημέρωση των τουρκικών διπλωματικών πηγών γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στις προσπάθειες που καταβάλλονται υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την προώθηση συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Η Άγκυρα υπενθυμίζει ότι μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση της 15ης Οκτωβρίου 2024 στη Νέα Υόρκη είχε διαπιστωθεί η απουσία κοινού εδάφους για συνολική διευθέτηση του Κυπριακού. Στη συνέχεια, από το 2025, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην αναζήτηση πεδίων συνεργασίας που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τις δύο κοινότητες και να συμβάλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε η άτυπη διευρυμένη συνάντηση της Γενεύης στις 17 και 18 Μαρτίου 2025, με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων. Κατά τη συνάντηση προσδιορίστηκαν έξι πεδία συνεργασίας, στα οποία συμφωνήθηκε να επικεντρωθούν οι προσπάθειες.

Ακολούθησε δεύτερη διευρυμένη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, στις 16 και 17 Ιουλίου 2025, όπου εξετάστηκε η πρόοδος που είχε σημειωθεί στα συμφωνηθέντα ζητήματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, παρά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα, όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης.

Οι επαφές της Ολγκίν και η επόμενη συνάντηση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και στην αποστολή της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, η οποία πραγματοποιεί νέο κύκλο επαφών στην Κύπρο από τις 29 Οκτωβρίου μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.

Η Ολγκίν συναντήθηκε στις 30 Οκτωβρίου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και στις 2 Νοεμβρίου με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενόψει της προγραμματισμένης τριμερούς συνάντησης της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν οι προοπτικές προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η δυνατότητα σύγκλησης νέας διευρυμένης διάσκεψης σε σύνθεση 5+1.