Διπλωματικό «χαστούκι» στον Χαφτάρ από το Κάιρο μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο - Πάει στην Τρίπολη ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αραβόφωνης εφημερίδας Al-Araby Al-Jadeed, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίπολη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, ενώ εξετάζεται και πιθανή μετάβασή του στην Κωνσταντινούπολη.

Το δημοσίευμα επικαλείται αιγυπτιακές διπλωματικές πηγές, οι οποίες συνδέουν τις σχεδιαζόμενες επαφές με τις εξελίξεις γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες και τις σχέσεις του Καΐρου με την Άγκυρα και τις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις στη Λιβύη.

Μήνυμα προς τον Χαφτάρ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πολιτική διάσταση της επικείμενης επίσκεψης στην Τρίπολη, καθώς η αιγυπτιακή διπλωματία φαίνεται να επιδιώκει τη διεύρυνση των επαφών της πέραν του στρατοπέδου του Χαλίφα Χαφτάρ, με το οποίο διατηρεί παραδοσιακά στενές σχέσεις.

Οι διπλωματικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα εκτιμούν ότι η επίσκεψη του Αμπντελάτι στην πρωτεύουσα της Λιβύης θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία της ανατολικής Λιβύης.

Το Κάιρο επιδιώκει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, να ενισχύσει τους διαύλους επικοινωνίας με την κυβέρνηση του Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά στην Τρίπολη, χωρίς να εγκαταλείπει τις σχέσεις του με την ανατολική πλευρά της χώρας.

Η κίνηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση της λιβυκής Βουλής στις 20 Οκτωβρίου 2026 να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις από την Αίγυπτο.

Στο τραπέζι οι θαλάσσιες οριοθετήσεις με την Τουρκία

Παράλληλα, το Al-Araby Al-Jadeed αναφέρει ότι εξετάζεται επίσκεψη του Αιγύπτιου υπουργού Εξωτερικών στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο τις θαλάσσιες οριοθετήσεις μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας.

Η πιθανότητα αυτών των συνομιλιών καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Κάιρο εξακολουθεί να απορρίπτει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, θεωρώντας ότι επηρεάζει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, η αιγυπτιακή πλευρά επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους με την Άγκυρα, παρά τις διαφωνίες που εξακολουθούν να υφίστανται γύρω από τις θαλάσσιες ζώνες.

Η ενδεχόμενη μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη δεν παρουσιάζεται ως οριστικοποιημένη, αλλά ως σενάριο που βρίσκεται υπό εξέταση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αιγυπτιακή διπλωματία επιχειρεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις σχέσεις της με τις δύο πλευρές της λιβυκής κρίσης και τη διαφωνία της με την Τουρκία για τη θαλάσσια οριοθέτηση.

Η συμμετοχή του Αμπντελάτι στη συνάντηση του εκτελεστικού συμβουλίου της Κοινότητας Κρατών Σαχέλ και Σαχάρας, που είναι προγραμματισμένη για τις 7 Νοεμβρίου στην Τρίπολη, αποτελεί την αφορμή για την επίσκεψη. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι πηγές της εφημερίδας, η παρουσία του Αιγύπτιου υπουργού ενδέχεται να αποκτήσει ευρύτερη πολιτική σημασία, δεδομένης της συγκυρίας και της προσπάθειας του Καΐρου να ενισχύσει την επικοινωνία του με τις αρχές της δυτικής Λιβύης.

Πηγή: Al-Araby Al-Jadeed