Ερχιουρμάν προς Λευκωσία: «Δεν μπορείτε και δεν θα μπορέσετε να εξισορροπήσετε στρατιωτικά την Τουρκία»

Μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της 17ης Συνόδου του Βοσπόρου, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερχιουρμάν αμφισβήτησε την πολιτική που ακολουθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές συμφωνίες συνάπτονται χωρίς τη συγκατάθεση των Τουρκοκυπρίων και παραβιάζουν, κατά την άποψή του, τα δικαιώματά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων ξένων χωρών σε πρόσφατη στρατιωτική τελετή στην Κυπριακή Δημοκρατία, κατονομάζοντας το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ισχυρίστηκε ότι η Λευκωσία επιδιώκει, μέσω των συγκεκριμένων συνεργασιών, να διαμορφώσει στρατιωτικό αντίβαρο απέναντι στην Άγκυρα, κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να επιτευχθεί.

«Μάταιη προσπάθεια η στρατιωτική εξισορρόπηση της Τουρκίας»

Απευθυνόμενος στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Ερχιουρμάν ανέφερε ότι η σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών με ισχυρές χώρες δεν πρόκειται να μεταβάλει την ισορροπία στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή.

«Υπογράφετε αυτές τις συμφωνίες με σκοπό να δημιουργήσετε στρατιωτική ισορροπία με την Τουρκική Δημοκρατία. Θεωρείτε ότι μπορείτε να επιτύχετε αυτή την ισορροπία έχοντας πίσω σας τους μεγάλους αδελφούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι ακόμη και με την παρουσία ισχυρών διεθνών δυνάμεων, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να αποδώσει. «Ακόμη κι αν έρθουν εκεί οι λεγόμενοι μεγάλοι αδελφοί, αυτή η προσπάθεια είναι μάταιη. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε στρατιωτική ισορροπία με την Τουρκική Δημοκρατία. Δεν μπορείτε και δεν θα μπορέσετε», δήλωσε.

Προειδοποιήσεις για τους «μεγάλους αδελφούς»

Ο Ερχιουρμάν προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι η εμπλοκή ισχυρών κρατών στα ζητήματα ασφάλειας της Κύπρου ενδέχεται, κατά την εκτίμησή του, να οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξάρτηση της ελληνοκυπριακής πλευράς από τις χώρες με τις οποίες συνεργάζεται.

«Μην ξεχνάτε ότι όταν αυτοί οι μεγάλοι αδελφοί έρχονται σε μια γεωγραφική περιοχή, νομίζετε ότι θα σταθούν πίσω σας, αλλά δεν μένουν πίσω σας. Περνούν μπροστά σας και εσείς καταλήγετε πίσω τους», ανέφερε.

Υποστήριξε επίσης ότι η πολιτική της Λευκωσίας δεν εξυπηρετεί ούτε τους σκοπούς για τους οποίους, όπως εκτιμά, υιοθετείται ούτε την ασφάλεια του νησιού.

«Αυτό που κάνετε δεν είναι ούτε σύμφωνο με το δίκαιο ούτε εξυπηρετεί τον σκοπό σας. Πρόκειται για κινήσεις που θέτουν χωρίς λόγο ξανά αυτό το νησί σε κίνδυνο από πλευράς ασφάλειας», σημείωσε.

Βολές και κατά ΟΗΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δεν περιορίστηκε στην κριτική προς τη Λευκωσία, αλλά στράφηκε και εναντίον των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τους δύο οργανισμούς ότι δεν αντιδρούν επαρκώς στις αμυντικές συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως υποστήριξε, ενώ η διεθνής κοινότητα απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις για επίλυση του Κυπριακού, δεν επιδεικνύει την ίδια ευαισθησία απέναντι σε ενέργειες που, κατά την άποψή του, απομακρύνουν τις δύο πλευρές από την προοπτική συμφωνίας.

«Βλέπουμε τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λένε συνεχώς να προχωρήσουμε το συντομότερο σε λύση. Δυστυχώς, όμως, δεν ακούμε να αντιδρούν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι όλες αυτές οι ενέργειες, αντί να μας φέρνουν πιο κοντά στη λύση, μας απομακρύνουν από αυτήν», ανέφερε.