«Η κοροϊδία των Αμμοχωστιανών στα ύψη» του Κώστα Θεμιστοκλέους*



Το θέμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου είναι μια ξεχωριστή πτυχή του κυπριακού κατά κύριο λόγο επειδή δεν έχει κατοικηθεί από το 1974. Είναι μια πόλη που έχει χαρακτηρισθεί φάντασμα.



Εκείνο που η πλευρά μας δεν κατανόησε για 52 χρόνια είναι το γεγονός ότι η άλλη πλευρά έθεσε την επιστροφή της περιοχής στη βάση κάποιων ανταλλαγμάτων και όχι στη βάση της μονομέρειας.



Το βασικό ερώτημα, τώρα που το θέμα έρχεται στην επιφάνεια με την πρόταση Χριστοδουλίδη, είναι πρώτον, εάν χάθηκαν ευκαιρίες για επιστροφή της Αμμοχώστου και δεύτερον, εάν η πρόταση της πλευράς μας έχει το στοιχείο του ρεαλισμού και κατ’ επέκταση της υλοποίησης.



Για το πρώτο θέμα, ο αείμνηστος Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ρολάνδης απαρίθμησε 7 ευκαιρίες που είχαμε για την Αμμόχωστο και όμως όλες τις απορρίψαμε. Θα αναφερθώ σε μια 8η ευκαιρία την οποία θεωρώ και την πιο σημαντική και θα εξηγήσω το γιατί.



Είμαστε στην περίοδο μετά το δημοψήφισμα του 2004 με ηγέτες τους Παπαδόπουλο και Ταλάτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά τρόπους να βελτιώσει το αρνητικό κλίμα που έχει προκύψει, να δώσει στους Τουρκοκύπριους αυτό που τους υποσχέθηκε αν ψήφιζαν «ναι» αλλά και στους Ελληνοκύπριους, ένα σημαντικό αντάλλαγμα: την Αμμόχωστο.



Με πρωτοστάτη τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία, η ΕΕ επεξεργάστηκε σχετική πρόταση και κάλεσε στις Βρυξέλλες τις δυο πλευρές οι οποίες παρίστανται δια του κ. Ρασίτ Μπερντέφ η τουρκοκυπριακή και δια του κ. Τ. Τ. η ελληνοκυπριακή.



Η πρόταση προέβλεπε ενσωμάτωση της περίκλειστης περιοχής στα εδάφη που έλεγχε η Κυπριακή Δημοκρατία και επιστροφή των νόμιμων κατοίκων της. Το αντάλλαγμα ήταν η νομιμοποίηση των αεροδρομίων και λιμανιών που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Τουρκοκυπρίων, κάτι που η ΕΕ είχε υποσχεθεί στους Τουρκοκύπριους πριν το δημοψήφισμα.



Οι συνομιλίες διακόπτονται για να επικοινωνήσουν οι Ρ.Μ. και Τ.Τ. με τους ηγέτες τους. Η απάντηση Ταλάτ ήταν θετική και του Παπαδόπουλου αρνητική.



Έτσι χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Αμμόχωστο. Ο Λουξεμβουργιανός αντιπρόσωπος έφυγε από τη συνάντηση κτυπώντας την πόρτα πίσω του με θόρυβο και με όχι κολακευτικά λόγια για την πλευρά μας.



Ο Χριστοδουλίδης επαναφέρει σήμερα, δίκην ξαναζεσταμένου και ανούσιου φαγητού, πρόταση που δεν οδηγεί πουθενά. Απλά για να ικανοποιήσει τ' αυτιά των Αμμοχωστιανών, που με πρωτοστάτη τον Δήμαρχό τους, κοροϊδεύουν ξανά τους κατοίκους της περίκλειστης περιοχής.



Η κοροϊδία πάει σύννεφο και είναι διαχρονική. Απορρίπτουμε εκείνο που είναι εφικτό και προτείνουμε εκείνο που είναι ανέφικτο. Από το 2004 τα αεροδρόμια και τα λιμάνια στο Βορρά λειτουργούν με σχετικές δυσκολίες από τη μη νομιμοποίηση τους.

Εκατομμύρια επιβάτες διακινούνται και εμπορεύματα πηγαινοέρχονται. Κανένας όμως κάτοικος της Αμμοχώστου δεν έχει επιστρέψει. Προς επιβεβαίωση του «κάθε πέρσι και καλύτερα».



*Ο Κώστας Θεμιστοκλέους είναι πρώην Υπουργός.



