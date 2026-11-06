Κυπριακό: Περισσότερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις και ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών ζητά δικοινοτική Συνέλευση

Σε ανακοίνωσή του, ο δικοινοτικός οργανισμός Cyprus Peace and Dialogue Centre (CPDC) αναφέρει ότι οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς μπορεί να επικαιροποιηθεί η μεθοδολογία της ειρηνευτικής διαδικασίας, ώστε να υποστηριχθούν οι ηγέτες στην επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης στην Κύπρο.

Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 13 άτομα από κάθε κοινότητα, από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και πόλεις. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο έργο «Updated Cyprus Peace Process Design», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το έργο υλοποιείται από το CPDC σε συνεργασία με το Interdisciplinary Centre for Law, Alternative and Innovative Methods (ICLAIM).

Κατά τη συνάντηση στη Λευκωσία, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν αρχικά από ειδικούς για τον θεσμό των συνελεύσεων πολιτών. Ανάμεσά τους ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της ανεξάρτητης Εκλογικής Επιτροπής της Ιρλανδίας, Art O’Leary, ο οποίος έχει διοργανώσει έξι συνελεύσεις και έχει επισκεφθεί 85 χώρες, μεταφέροντας την εμπειρία και τα διδάγματά του, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και συζήτησαν δύο ερωτήματα: πώς μπορεί να επικαιροποιηθεί η ειρηνευτική διαδικασία ώστε να βοηθηθούν οι ηγέτες να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση και με ποιον τρόπο θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες.

Για το πρώτο ερώτημα, κοινά θέματα που αναδείχθηκαν ήταν η ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και η εξεύρεση τρόπων διατήρησης της προόδου προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, αναφέρει το CPDC.

Οι προτάσεις των ομάδων περιλάμβαναν κοινές ενημερώσεις από τους δύο ηγέτες, σαφέστερη πληροφόρηση για τα σημεία στα οποία υπάρχει συμφωνία και διαφωνία, καθώς και διερεύνηση μιας πιο σταδιακής προσέγγισης στις διαπραγματεύσεις.

Σε σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών, περισσότερες από μία ομάδες πρότειναν τη διοργάνωση περιφερειακών συνελεύσεων πολιτών και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για διαδικτυακές συνελεύσεις, ιδιαίτερα με τη συμμετοχή νέων.

Άλλες εισηγήσεις αφορούσαν τη δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής πλατφόρμας για δημόσια ενημέρωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, την ανάθεση στους πολίτες ρόλου στην υποστήριξη της διαδικασίας για την ολοκλήρωση των τελευταίων σταδίων της, τη διεξαγωγή σύντομων διαδικτυακών δημοσκοπήσεων για την καταγραφή της κοινής γνώμης και την ενθάρρυνση διαφορετικών ομάδων από όλη την Κύπρο να υποβάλλουν από κοινού προτάσεις στους ηγέτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ