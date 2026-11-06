Χωρίς δηλώσεις ολοκληρώθηκε η συνάντηση Χακάν Φιντάν και Έρχιουρμαν - Διήρκησε πάνω από μία ώρα

Τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποδέχθηκε κατά την άφιξή του στο λεγόμενο προεδρικό ο Τ/κ διαπραγματευτής Μεχμέτ Ντάνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν και διήρκεσε μία ώρα και 20 λεπτά. Συγκεκριμένα, άρχισε στις 13:20 και ολοκληρώθηκε στις 14:40.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τις οποίες μεταδίδουν τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν θα γίνει δεκτός από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν και τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ, ενώ θα έχει χωριστή συνάντηση με τον «υπουργό Εξωτερικών» Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

Παρασκηνιακές κινήσεις

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθούν διμερή ζητήματα και οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό. Αναφέρουν επίσης, ότι η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί πως η λεγόμενη κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς των Τουρκοκυπρίων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επίλυση του Κυπριακού. Σημειώνουν δε ότι, η τουρκική πλευρά θα επαναβεβαιώσει τη θέση της ότι η λύση του προβλήματος πρέπει να βασίζεται στη συνύπαρξη δύο χωριστών κρατών στο νησί.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η μη επίλυση του προβλήματος οφείλεται στην άρνηση της ελληνοκυπριακής πλευράς να αναγνωρίσει, όπως ισχυρίζεται, τα εγγενή δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να μοιραστεί μαζί τους την πολιτική εξουσία και την οικονομική ευημερία.

Τα τ/κ ΜΜΕ επικαλούνται πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέροντας ότι ο κ. Φιντάν θα επαναλάβει την θέση για δύο κράτη, ωστόσο οι παρασκηνιακές κινήσεις της Άγκυρας με το μήνυμα του Τουρκού «πρέσβη» στα κατεχόμενα προς την κα. Ολγκίν δείχνουν πως η Τουρκία φαίνεται να έδωσε το «πράσινο φως» για πρόοδο στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας στα ΜΟΕ.