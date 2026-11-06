Βίκτωρας Παπαδόπουλος: Προσδοκίες για θετικές εξελίξεις στη συνάντηση της Δευτέρας

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η συνάντηση μπορεί να οδηγήσει σε διευρυμένη διάσκεψη, όπου θα αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά. «Βρισκόμαστε σε ένα καθοριστικά κρίσιμο σημείο» σε σχέση με την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι οι προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τις οποίες κοινοποίησε προφορικά και γραπτώς στον Γενικό Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη και με πρόσφατη επιστολή, καλύπτουν τα τρία θέματα που, όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε να συζητηθούν και να σημειώσουν πρόοδο: τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, σημείωσε ότι ορισμένες προτάσεις του Προέδρου έχουν ήδη υλοποιηθεί. Ανέφερε την κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τις Τεχνικές Επιτροπές για Θέματα Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και την ανταλλαγή έργων τέχνης.

Άλλα ζητήματα παραμένουν υπό συζήτηση, όπως η διάνοιξη οδοφραγμάτων, η παράδοση της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη και το άνοιγμα του λιμανιού της πόλης υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι μένει να διαφανεί αν θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα συμφωνία για νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Σε σχέση με δημοσιεύματα για διάνοιξη τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης —στη Μια Μηλιά, στην περιοχή Αθηένου-Πυρόι-Αγλαντζιά, στη Λουρουτζίνα-Λύμπια και στον Κάμπο-Καραβοστάσι— οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό συζήτηση.

Ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος συζήτησε τη μεθοδολογία για την επανέναρξη των συνομιλιών και τον τρόπο διεξαγωγής τους, ώστε να έχουν αποτέλεσμα και να οδηγήσουν σε λύση του Κυπριακού. Για την ουσία, είπε ότι η πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς να κατοχυρωθούν οι συγκλίσεις του προηγούμενου διαπραγματευτικού κεκτημένου έχει γίνει αποδεκτή και ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προχωρήσει στην καταγραφή τους.

Αναφέρθηκε επίσης στην εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη σύνδεση των ευρωτουρκικών με την πορεία του Κυπριακού και στο ενδιαφέρον που, όπως είπε, ζητήθηκε από τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών να επιδείξουν προς τον Γενικό Γραμματέα σχετικά με το είδος της λύσης. Σημείωσε ακόμη τον διορισμό του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ειδικού αντιπροσώπου για το Κυπριακό.

«Όλα αυτά θεωρούμε ότι μπορούν να δημιουργήσουν, και δημιουργούν, τα εχέγγυα να επαναρχίσουν οι συνομιλίες εάν και εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά», είπε ο κ. Παπαδόπουλος. Πρόσθεσε ότι, με αυτό το πνεύμα και με τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Πρόεδρος, εκτιμάται πως η συνάντηση της Δευτέρας θα αποδώσει καρπούς και θα φέρει θετικές εξελίξεις, οδηγώντας σε διευρυμένη διάσκεψη όπου θα αποφασιστεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ