Ταρακούνησε την περιοχή του Τόκιο σεισμός 6,1 Ρίχτερ – Χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι

Η δόνηση, που σημειώθηκε σε μικρό βάθος, καταγράφηκε στις 7:39 μ.μ. (10:39 GMT) στη θάλασσα, στα ανοικτά της περιοχής Κάντο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 169 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ασάχι, η οποία βρίσκεται ακριβώς ανατολικά της πρωτεύουσας, Τόκιο, σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία.

Η JMA κατέγραψε «σεισμική ένταση 3» στην ιαπωνική κλίμακα 0-7. Αυτό σημαίνει ότι «σχεδόν όλοι όσοι βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους αισθάνονται τη δόνηση».

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πιο σεισμικά ενεργές χώρες στον κόσμο, καθώς βρίσκεται πάνω σε τέσσερις μεγάλες τεκτονικές πλάκες, κατά μήκος της δυτικής άκρης του «Δακτυλίου της Φωτιάς» του Ειρηνικού.

Στο αρχιπέλαγος κατοικούν περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χώρα βιώνει συνήθως εκατοντάδες σεισμούς κάθε χρόνο και αντιστοιχεί σε περίπου 18% των σεισμών παγκοσμίως.

Οι περισσότεροι σεισμοί είναι ήπιοι, αν και οι ζημιές που προκαλούν εξαρτώνται από την τοποθεσία και το βάθος στο οποίο σημειώνονται κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Πηγή: ΚΥΠΕ