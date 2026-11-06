Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία στον ΟΚΥπΥ: Άνοιξε ο δρόμος για συμφωνία - Συνάντηση την Τρίτη για τις υπογραφές

Αναστέλλεται η 48ωρη απεργία που είχε εξαγγελθεί για τις 10 και 11 Νοεμβρίου στα δημόσια νοσηλευτήρια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων του τομέα της Υγείας.

Η απόφαση λήφθηκε σήμερα, Παρασκευή, κατά την κοινή συνάντηση των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ, οι οποίες εξέτασαν το προσχέδιο ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης για την περίοδο 2026–2027.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έλαβαν γραπτή ενημέρωση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ επικύρωσε το προσχέδιο συμφωνίας που τους είχε επιδοθεί στις 4 Νοεμβρίου. Αφού μελέτησαν το περιεχόμενό του, αποφάσισαν να αναστείλουν την εξαγγελθείσα απεργία, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο διήμερης αναστάτωσης στη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Συνάντηση την Τρίτη για τις υπογραφές

Οι διαβουλεύσεις, πάντως, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όπως ανακοινώθηκε, έχει καθοριστεί νέα συνάντηση των έξι συνδικαλιστικών οργανώσεων με τον ΟΚΥπΥ την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου, με αντικείμενο την ολοκλήρωση του εγγράφου ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης και τον καθορισμό της ημερομηνίας υπογραφής της.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις εντατικές διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών και τη μετακίνηση των δύο πλευρών προς κοινά αποδεκτές ρυθμίσεις για τις μισθολογικές αυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό σημείο διαφωνίας αφορούσε τη σύνδεση μέρους των μισθολογικών αυξήσεων με την αξιολόγηση των εργαζομένων, ενώ οι συντεχνίες ζητούσαν παράλληλα την εφαρμογή εκκρεμουσών προνοιών της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης, μεταξύ των οποίων οι ετήσιες προσαυξήσεις και οι δομές προσωπικού.

Η αναστολή της απεργίας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την επίτευξη συμφωνίας, με την οριστικοποίηση του κειμένου της νέας συλλογικής σύμβασης να παραμένει το επόμενο ζητούμενο.