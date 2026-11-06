Κυριάκος Καρεκλάς: «Ελπίζουμε τη Δευτέρα να πέσουν οι υπογραφές για τη διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροΐου - Η Αθηένου περιμένει εδώ και 52 χρόνια» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με την Άντρη Δανιήλ, ο κ. Καρεκλάς ανέφερε ότι υπάρχει αισιοδοξία στην Αθηένου για το ενδεχόμενο συμφωνίας, τονίζοντας πως οι κάτοικοι περιμένουν εδώ και δεκαετίες τη διάνοιξη της διόδου μέσω Πυροΐου προς τη Λευκωσία.

«Εμείς αναμένουμε να υπάρξει συμφωνία και ελπίζουμε ότι τη Δευτέρα θα επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, να πέσουν επιτέλους οι υπογραφές και να υπάρξει αυτή η διάνοιξη για την Αθηένου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι μέχρι πρόσφατα το συγκεκριμένο ζήτημα σχεδόν δεν είχε συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές, ενώ πλέον υπάρχουν πληροφορίες για ενδεχόμενη συμφωνία. Όπως ανέφερε, στην περιοχή επικρατεί ευφορία, με την προσδοκία ότι η όποια λύση θα επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση των κατοίκων προς τη Λευκωσία.

Από τη μία ώρα στα δέκα λεπτά

Αναφερόμενος στα οφέλη που θα προκύψουν από τη διάνοιξη, ο κ. Καρεκλάς εξήγησε ότι η διαδρομή από την Αθηένου προς τη Λευκωσία, η οποία σήμερα διαρκεί περίπου μία ώρα, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στην είσοδο της πρωτεύουσας, θα μπορούσε να περιοριστεί στα δέκα λεπτά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μείωση της απόστασης θα περιορίσει σημαντικά τα έξοδα μετακίνησης των κατοίκων. Όπως ανέφερε, υπάρχουν οικογένειες που αναγκάζονται να αντικαθιστούν συχνά τα αυτοκίνητά τους εξαιτίας των πολλών χιλιομέτρων που διανύουν καθημερινά από και προς τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διάνοιξη θα ωφελήσει και τις επιχειρήσεις της περιοχής, διευκολύνοντας τη μεταφορά προϊόντων και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη των τοπικών βιομηχανιών.

Ο κ. Καρεκλάς σημείωσε ότι η Αθηένου έχει καταγράψει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, την οποία απέδωσε στην εργατικότητα και τον ζήλο των κατοίκων της. Παρότι, όπως είπε, η περιοχή παραμένει σχεδόν απομονωμένη, έχει καταφέρει να αναπτυχθεί, ενώ εκτίμησε ότι η δημιουργία μιας συντομότερης σύνδεσης με τη Λευκωσία θα συμβάλει σε ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο.

Η συνάντηση με την Ολγκίν και η ανθρωπιστική διάσταση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Αθηένου στη συνάντησή του με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως εξήγησε, όταν πληροφορήθηκε ότι η κ. Ολγκίν βρισκόταν στην περιοχή, ζήτησε να τη συναντήσει και εκείνη ανταποκρίθηκε αμέσως, επιδεικνύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τα προβλήματα της Αθηένου.

Κατά τη συνάντηση, της παρουσιάστηκαν τα αιτήματα της τοπικής αρχής, ενώ η ίδια, σύμφωνα με τον κ. Καρεκλά, αντιμετώπισε το ζήτημα ως ανθρωπιστικό και υποσχέθηκε ότι θα προχωρούσε στις απαραίτητες διαβουλεύσεις και θα έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει.

Η κ. Ολγκίν επισκέφθηκε επίσης επί τόπου την περιοχή, είδε τον υφιστάμενο δρόμο και ενημερώθηκε για το σημείο στο οποίο επιθυμεί η τοπική αρχή να δημιουργηθεί η δίοδος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ορισμένα προβλήματα που παρουσιάζονταν.

Ο Δήμαρχος εξήγησε ότι η Αθηένου παραμένει αποκλεισμένη από το 1974 εξαιτίας ενός οδικού τμήματος μήκους μικρότερου των δύο χιλιομέτρων, μέρος του οποίου βρίσκεται στα κατεχόμενα και το υπόλοιπο στη νεκρή ζώνη.

«Είναι ανθρωπιστικό το θέμα και το διαπίστωσε και η ίδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ζήτησε τη βοήθειά της και ότι εκείνη επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον.

«Έφτασε η ώρα»

Σε σχέση με τις επόμενες εξελίξεις, ο κ. Καρεκλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι τη Δευτέρα θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και των Ηνωμένων Εθνών.

Απέφυγε, ωστόσο, να επιβεβαιώσει ότι έχει ήδη αποφασιστεί η διάνοιξη ή να δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές σημείο και τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις που ενδεχομένως υπάρξουν μετά τη Δευτέρα.

Παράλληλα, εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συμβιβασμού που θα επιτρέψει τη διάνοιξη της διόδου.

«Εδώ και 52 χρόνια η Αθηένου επιζητά και θέλει αυτή τη διάνοιξη. Ελπίζουμε ότι επιτέλους θα γίνει και ότι θα βοηθήσει την περιοχή μας, όπως περιμένουμε τόσα χρόνια», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι τα οφέλη της διάνοιξης έχουν επανειλημμένα αναδειχθεί και εξέφρασε την προσδοκία ότι σύντομα θα μπορούν να συζητούνται ως πραγματικότητα.

«Έχουμε κουράσει τον κόσμο να επαναλαμβάνουμε συνεχώς τα οφέλη που θα έχει για την Αθηένου αυτή η διάνοιξη. Τα λέμε συνέχεια. Έφτασε η ώρα. Ελπίζουμε ότι από τη Δευτέρα θα μπορούμε πλέον να μιλούμε για αυτά τα οφέλη για την περιοχή μας», είπε.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν ανακοινώσεις από πλευράς του, προσθέτοντας πως, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις, θα τοποθετηθεί εκ νέου.

Ακούστε την παρέμβαση του Κυριάκου Καρεκλά στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ 06-11-2026