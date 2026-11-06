Αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς την Πράγα και τη Σόφια δέχθηκαν νέες απειλές για βόμβες την Παρασκευή, σύμφωνα με τις αρχές. Πτήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα.
Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη – Στο στόχαστρο και αεροσκάφος με προορισμό την Κύπρο
Εννέα πτήσεις με άφιξη ή αναχώρηση από την Πράγα και δύο πτήσεις προς τη Σόφια έγιναν στόχος απειλών την Παρασκευή. Απειλή δέχθηκε και πτήση της Ryanair από τη Λισαβόνα προς τη Ρώμη.
Τέσσερις πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από αυτό έγιναν στόχος απειλών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.
«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.
Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.
Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Γίρι Χάνιχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει κανονική και ομαλή», παρά τις απειλές.
Η τσεχική Αστυνομία είχε ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, έπειτα από σχετικές απειλές.
Εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε στο ΓΠΕ ότι την Παρασκευή ελήφθησαν προειδοποιήσεις και για δύο πτήσεις προς τη Σόφια. Και οι δύο, μία από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και μία από τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.
Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε ότι στόχος απειλής έγινε επίσης πτήση της Ryanair, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη.
Δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν γίνει στόχος ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα. Οι απειλές ανάγκασαν τις αρχές να αλλάξουν την πορεία ορισμένων αεροσκαφών ή να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη με μαχητικά.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.