Νέες απειλές για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη – Στο στόχαστρο και αεροσκάφος με προορισμό την Κύπρο

Τέσσερις πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από αυτό έγιναν στόχος απειλών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες για τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Γίρι Χάνιχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει κανονική και ομαλή», παρά τις απειλές.

Η τσεχική Αστυνομία είχε ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, έπειτα από σχετικές απειλές.

Εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε στο ΓΠΕ ότι την Παρασκευή ελήφθησαν προειδοποιήσεις και για δύο πτήσεις προς τη Σόφια. Και οι δύο, μία από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και μία από τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε ότι στόχος απειλής έγινε επίσης πτήση της Ryanair, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν γίνει στόχος ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα. Οι απειλές ανάγκασαν τις αρχές να αλλάξουν την πορεία ορισμένων αεροσκαφών ή να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη με μαχητικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ