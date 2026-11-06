Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου για το Κυπριακό: Στο 75,3% η αποδοχή της ΔΔΟ στην ελληνοκυπριακή κοινότητα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας κοινής γνώμης που διεξήχθη τον Ιούλιο του 2026 στην ελληνοκυπριακή κοινότητα είναι ότι η αποδοχή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) ανέρχεται στο 75,3%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά ιστορικά την αποδοχή του ενιαίου κράτους.

Παράλληλα, μέσα από δικοινοτικές έρευνες, οι ερευνητές επιχείρησαν να εντοπίσουν ποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη πλειοψηφίας των πολιτών και στις δύο κοινότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι, με βάση ερευνητικά μοντέλα και πειράματα συνδυαστικών επιλογών, εντοπίστηκαν 118 διαφορετικές παραλλαγές του πλαισίου Γκουτέρες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν αποδοχή τουλάχιστον 55% τόσο μεταξύ των Ελληνοκυπρίων όσο και μεταξύ των Τουρκοκυπρίων.

Οι εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν από έρευνα με αντιπροσωπευτικό δείγμα και από τις δύο κοινότητες και αφορούν την πιθανή αποδοχή διαφορετικών πακέτων ρυθμίσεων. Δεν αποτελούν, ωστόσο, πρόβλεψη για το αποτέλεσμα ενός ενδεχόμενου δημοψηφίσματος.

Στο μικροσκόπιο οι προτιμήσεις των δύο κοινοτήτων

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν από τους καθηγητές Χάρη Ψάλτη και Νεόφυτο Λοϊζίδη, στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης με θέμα «Οι απόψεις των ψηφοφόρων για τη λύση του Κυπριακού: Ουσία, διαδικασία και Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε τόσο στο περιεχόμενο μιας πιθανής συμφωνίας όσο και στις απόψεις των πολιτών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την εφαρμογή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσης διαδραστικό εργαλείο, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαμορφώνουν διαφορετικά πακέτα λύσης και να εξετάζουν την εκτιμώμενη αποδοχή τους από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στο κοινό, ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί και τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας του Ιουλίου 2026.

Συνελεύσεις πολιτών για το Κυπριακό

Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία της νέας δικοινοτικής επιτροπής για τις Συμβουλευτικές Συνελεύσεις Πολιτών.

Η πρωτοβουλία προβλέπει τη συμμετοχή τυχαία επιλεγμένων πολιτών από τις δύο κοινότητες σε συνελεύσεις, κατά τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και να καταθέτουν προτάσεις προς τους δύο ηγέτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αρκετοί από τους ομιλητές χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, καθώς εισάγει μια νέα μορφή άμεσης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία διαλόγου.

Τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής Παναγιώτης Σταυρινίδης, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν η Αμαλία Αβραάμ, η Δρ Meltem Onurkan-Samani, ο Δρ Αλέξανδρος Λόρδος, ο Θέμος Δημητρίου, ο Candoğan Özkan και ο Δρ Erol Kaymak.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Απόφαση Ειρήνης και το Κέντρο Ειρήνης και Διαλόγου Κύπρου (CPDC). Παρευρέθηκαν πολίτες από τις δύο κοινότητες, καθώς και διπλωμάτες από διάφορες χώρες.