Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και βουλευτής του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Χουλουσί Ακάρ, υποστήριξε ότι το Εφετείο Αθηνών έκρινε σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Δεν παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για τη δικαστική απόφαση που επικαλέστηκε.
Προκλητικός ισχυρισμός Ακάρ: «Το Εφετείο Αθηνών έκρινε νόμιμη την τουρκική εισβολή στην Κύπρο»
Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας επικαλέστηκε απόφαση του Εφετείου Αθηνών χωρίς να παραθέσει συγκεκριμένα στοιχεία και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας για δύο κράτη στην Κύπρο.
Μιλώντας στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, σε συζήτηση για τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, ο Ακάρ χαρακτήρισε «ειρηνευτική» την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση του 1974 και είπε ότι πραγματοποιήθηκε βάσει των Συμφωνιών Εγγυήσεων και Συμμαχίας του 1960, καθώς και των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου.
«Η επιχείρηση κρίθηκε σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο από το Εφετείο Αθηνών. Θέτω υπόψη σας τη χρήση και αυτού του στοιχείου», ανέφερε.
Για το Κυπριακό, ο πρώην υπουργός επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας υπέρ δύο κρατών με κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς.
«Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας. Στην Κύπρο έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για δύο κράτη, κυρίαρχα, ίσα και με ισότιμο διεθνές καθεστώς», δήλωσε.
Αναφερόμενος στη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας, ο Ακάρ διευκρίνισε ότι «σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εναλλακτική στο ΝΑΤΟ».
Μίλησε επίσης για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, λέγοντας ότι η χώρα παράγει πλέον άρματα μάχης και στρατιωτικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεών της. «Το HÜRKUŞ πετάει και το KAAN έρχεται, είναι καθ’ οδόν», ανέφερε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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