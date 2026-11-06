ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την επίσκεψη Φιντάν στα κατεχόμενα – «Πρόκληση και περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου»

«Με την παράνομη επίσκεψή του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στέλνει μηνύματα αδιαλλαξίας και περιφρόνησης των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στον οποίο η Τουρκία επιχειρεί να εκλέξει ως Γενικό Γραμματέα υποψήφιό της, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς την οποία παραμένει υποψήφιο προς ένταξη κράτος μέλος, ενώ η πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τη σταθερή απόκλιση της Τουρκίας από τις υποχρεώσεις της», αναφέρει το Υπουργείο.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας, η Τουρκία επιβεβαιώνει την πλήρη περιφρόνησή της προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει, «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην άμεση επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού, όπως αυτή καθορίζεται από το συμφωνημένο πλαίσιο και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

Η απόφαση για την επανέναρξη ουσιαστικής διαπραγμάτευσης παραμένει δέσμια της τουρκικής στάσης, καταλήγει το Υπουργείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ