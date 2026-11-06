Τουρκικά ΜΜΕ ανεβάζουν τους τόνους για τον GSI: «Απειλές» βλέπουν στις δηλώσεις Γεραπετρίτη - Πρόταση Άγκυρας για ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου μέσω Τουρκίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον ελληνικό Τύπο, ο Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια κλειστής συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ενημέρωσε τους βουλευτές για την πορεία του έργου και ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση παρεμπόδισης των εργασιών, η Αθήνα θα προχωρήσει στις απαραίτητες επιχειρησιακές ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η υλοποίησή του.

Το CNN Türk παρουσίασε τις αναφορές αυτές ως απειλή προς την Άγκυρα, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η Αθήνα προειδοποιεί την Τουρκία με στρατιωτική αντίδραση. Το τουρκικό δίκτυο έκανε λόγο για «σκανδαλώδη απειλή», ενώ σχολίασε ότι «η Αθήνα παίζει με τη φωτιά».

Κατά την ίδια μετάδοση, ο Έλληνας υπουργός φέρεται να διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πιθανό να επιχειρήσει η Τουρκία να εμποδίσει το έργο, καθώς αυτό δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκό εγχείρημα στο οποίο συμμετέχει και η Γαλλία.

Την ίδια ώρα, η εθνικιστική τουρκική εφημερίδα Aydınlık αναφέρεται σε ενδεχόμενη τουρκική παρέμβαση σε περίπτωση έναρξης των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου.

Η πρόταση της Άγκυρας για ηλεκτρική διασύνδεση

Σε διαφορετικό τόνο, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με την Ελλάδα στον ενεργειακό τομέα.

Σε συνέντευξή του, αναφέρθηκε σε σχέδιο της Τουρκίας για ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προσφέρεται ηλεκτρική ενέργεια στο νησί.

Όπως είπε, η Άγκυρα είχε προτείνει στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών να παραχωρήσει χωρητικότητα της διασύνδεσης σε εταιρείες που θα επιθυμούσαν να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια την Κυπριακή Δημοκρατία. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι η πρόταση απορρίφθηκε για πολιτικούς λόγους.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε σχεδιασμό για κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από την Τουρκία προς την Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καθαρότερες πηγές και, υπό προϋποθέσεις, να επιτρέψει την πώλησή της και στο νότιο τμήμα του νησιού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ένας τέτοιος αγωγός θα μπορούσε μελλοντικά να λειτουργήσει και αντίστροφα, μεταφέροντας φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Τουρκία και από εκεί στις ευρωπαϊκές αγορές.