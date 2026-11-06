Σφοδρή κριτική στους διεθνείς οργανισμούς και στους φορείς που αξιολογούν την ελευθερία του Τύπου άσκησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τους ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά την Τουρκία και το Ισραήλ.
«Λιοντάρια για την Τουρκία, χάρτινες τίγρεις για το Ισραήλ» – Σφοδρή επίθεση Ερντογάν στους διεθνείς οργανισμούς
Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε διεθνείς οργανισμούς και φορείς που αξιολογούν την ελευθερία του Τύπου για επιλεκτική στάση και αμφισβήτησε την αξιοπιστία τους.
Μιλώντας στο TRT World Forum 2026 στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι διεθνείς οργανισμοί με αποστολή τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Γάζα «από τις κερκίδες».
Αναφερόμενος στους οργανισμούς που δημοσιεύουν εκθέσεις για την ελευθερία του Τύπου, δήλωσε: «Όταν πρόκειται για την Τουρκία γίνονται λιοντάρια, αλλά όταν πρόκειται για το δίκτυο γενοκτονίας μετατρέπονται αμέσως σε χάρτινες τίγρεις».
Ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία αυτών των οργανισμών, όπως και εκείνη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Χαρακτήρισε όσα συμβαίνουν στη Γάζα «τη μεγαλύτερη γενοκτονία της σύγχρονης εποχής» και καταδίκασε τη βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.
«Ποια δικαιολογία μπορεί να νομιμοποιήσει μια τέτοια σφαγή ανθρώπων, την κατοχή και την αρπαγή;» διερωτήθηκε.
Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η Τουρκία γίνεται στόχος εξαιτίας της στάσης της και διαμήνυσε ότι η Άγκυρα δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε εκστρατείες που, όπως είπε, στρέφονται εναντίον της.
«Ακόμη κι αν κάποιοι ενοχλούνται, ακόμη κι αν επιχειρούν με βρόμικες εκστρατείες να απομακρύνουν εμάς και τη χώρα μας από τον δρόμο μας, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε πίσω», ανέφερε.
Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, από την Παλαιστίνη και την Υεμένη έως το Σουδάν και την Ουκρανία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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