«Δεν είμαστε ανύπαρκτοι»: Καταγγέλλει επιλεκτική πρόσκληση κατεχόμενων Δήμων στη συνάντηση με την Ολγκίν ο Δήμος Ακανθούς

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος αναφέρει ότι τα δικαιώματα όλων των προσφύγων κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τονίζοντας πως δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτές εκπτώσεις.

Όπως σημειώνει, τόσο η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων όσο και οι επιμέρους Δήμοι εξέφραζαν σε κάθε ευκαιρία την επιθυμία τους να συναντήσουν την κ. Ολγκίν, ώστε να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και να περιγράψουν την κατάσταση στις κατεχόμενες περιοχές.

Ο Δήμος αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην καταστροφή ή εκποίηση της ελληνοχριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανέγερση νέων οικοδομών σε γη που, όπως υποστηρίζει, σφετερίζονται άλλοι, στη μετατροπή εκκλησιών σε τζαμιά, στην ισοπέδωση κατοικιών και στην αλλαγή των παραδοσιακών ιστορικών ονομασιών κοινοτήτων, Δήμων και χωριών.

Παράλληλα, κάνει λόγο για μη εφαρμογή υποσχέσεων και κεκτημένων από προηγούμενες συνομιλίες.

«Εμείς πρέπει να σιωπούμε ως ανύπαρκτοι; Θα αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς; Θα καλούν επιλεκτικά για ενημέρωσή τους;» διερωτάται η Δήμαρχος, Ελένη Χατζημιχαήλ, προσθέτοντας ότι πρέπει να έχουν λόγο και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των κατεχόμενων Δήμων.

Η κ. Χατζημιχαήλ παρέθεσε επίσης στοιχεία για την Ακανθού, αναφέροντας ότι είναι Δήμος από το 1908, έχει έκταση 78 τετραγωνικών χιλιομέτρων και ακτογραμμή πέραν των 20 χιλιομέτρων. Έκανε ακόμη αναφορά στο λιμανάκι από το οποίο διεξαγόταν εμπόριο φθαρτών με τον Λίβανο, στον ναό του Χρυσοσώτηρα, στα 22 εξωκλήσια και στα ερείπια περίπου 40 οικισμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ