Η εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας στα εγκαίνια του Κοινοτικού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Σουνίου-Ζανακιάς αφορούσε την έναρξη του σχεδιασμού και της ωρίμανσης του έργου για το Δημοτικό Σχολείο, και όχι την έναρξη της κατασκευής του, αναφέρει το Γραφείο του Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών.
Σούνι–Ζανακιά: Αρχίζει ο σχεδιασμός για το νέο σχολείο – Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το κόστος και το χρονοδιάγραμμα
Το Γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Περιοχών διευκρινίζει ότι η εξαγγελία του Προέδρου αφορούσε την έναρξη σχεδιασμού και ωρίμανσης του έργου, όχι των κατασκευαστικών εργασιών.
Η διευκρίνιση δόθηκε ως απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» στις 2 Νοεμβρίου, με τίτλο «Ανακοίνωσε έργο που δεν υπάρχει πουθενά».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων. Η απουσία του έργου από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό, σημειώνεται, δεν αναιρεί τη δέσμευση, αλλά αντανακλά το αρχικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για να προχωρήσουν στον σχεδιασμό.
Το Γραφείο αναφέρει επίσης ότι το αίτημα της κοινότητας δεν είναι πρόσφατο, καθώς υπάρχει σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από το 2024.
Για τη μορφή του έργου, διευκρινίζεται ότι, έπειτα από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, επιλέχθηκε η αξιοποίηση του χώρου του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου και η ανέγερση νέων αιθουσών. Έτσι, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη και αναβαθμισμένη σχολική μονάδα, ενώ το υφιστάμενο σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
Τα στοιχεία της απογραφής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τεκμηριώνουν την ανάγκη της παρέμβασης: περίπου 150 παιδιά της κοινότητας μετακινούνται καθημερινά προς τη Λεμεσό, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του υφιστάμενου σχολείου. Στόχος της Κυβέρνησης είναι τα παιδιά να φοιτούν στον τόπο διαμονής τους, να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να ενισχυθεί η παραμονή νέων οικογενειών στην ύπαιθρο.
Το ακριβές κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού, αναφέρει το Γραφείο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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