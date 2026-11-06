Σούνι–Ζανακιά: Αρχίζει ο σχεδιασμός για το νέο σχολείο – Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το κόστος και το χρονοδιάγραμμα

Η διευκρίνιση δόθηκε ως απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Αλήθεια» στις 2 Νοεμβρίου, με τίτλο «Ανακοίνωσε έργο που δεν υπάρχει πουθενά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική απόφαση σηματοδοτεί την έναρξη των απαιτούμενων μελετών, τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων. Η απουσία του έργου από τον υφιστάμενο προϋπολογισμό, σημειώνεται, δεν αναιρεί τη δέσμευση, αλλά αντανακλά το αρχικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Οι αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες έχουν ήδη ενημερωθεί για να προχωρήσουν στον σχεδιασμό.

Το Γραφείο αναφέρει επίσης ότι το αίτημα της κοινότητας δεν είναι πρόσφατο, καθώς υπάρχει σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από το 2024.

Για τη μορφή του έργου, διευκρινίζεται ότι, έπειτα από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, επιλέχθηκε η αξιοποίηση του χώρου του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου και η ανέγερση νέων αιθουσών. Έτσι, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη και αναβαθμισμένη σχολική μονάδα, ενώ το υφιστάμενο σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.

Τα στοιχεία της απογραφής, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τεκμηριώνουν την ανάγκη της παρέμβασης: περίπου 150 παιδιά της κοινότητας μετακινούνται καθημερινά προς τη Λεμεσό, λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του υφιστάμενου σχολείου. Στόχος της Κυβέρνησης είναι τα παιδιά να φοιτούν στον τόπο διαμονής τους, να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να ενισχυθεί η παραμονή νέων οικογενειών στην ύπαιθρο.

Το ακριβές κόστος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού, αναφέρει το Γραφείο.

Πηγή: ΚΥΠΕ