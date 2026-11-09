Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη τριμερής για το Κυπριακό – Αναμένεται η ανακοίνωση του ΟΗΕ για το αποτέλεσμα της συνάντησης (φώτος+βίντεο)

Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11, με την άφιξη των δύο ηγετών στη νεκρή ζώνη στη Λευκωσία. Παρόντες είναι επίσης ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών (SRSG) και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), κ. Χασίμ Ντιάν, καθώς και οι διαπραγματευτές, Μενέλαος Μενελάου και Μεχμέτ Ντανά.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε πως μεταβαίνει στη συνάντηση με «πολύ θετική διάθεση» και στόχο να υπάρξουν «συγκεκριμένα αποτελέσματα», σημειώνοντας πως τα θέματα που συζητούνται για ενδεχόμενη ανακοίνωση περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Από πλευράς του ο κ. Έρχιουρμαν, έκανε γνωστό μέσα από τον λογαριασμό του στα ΜΚΔ, πως προσέρχεται στην τριμερή με πακέτο γεφυροποιητικών προτάσεων και μια νέα πρόταση που θ’ αλλάξει πλήρως τη δυναμική, πληροφορία που είχε ήδη δημοσιεύσει σε πρωτοσέλιδο της η τουρκοκυπριακή εφημερίδα Γενί Ντουζέν.

Τελευταία ευκαιρία δίνει η Ολγκίν

Η προσωπική απεσταλμένη, σε συνέντευξή της στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ANKA, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, προειδοποίησε ότι, εάν δεν υπάρξει πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), η έκθεσή της προς τον Αντόνιο Γκουτέρες θα καταγράφει ότι δεν σημειώθηκε καμία εξέλιξη.

«Θα δούμε τι θα συμβεί τη Δευτέρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης», ανέφερε.

Προειδοποίησε, ωστόσο, για τις συνέπειες μιας νέας αποτυχίας.

«Εάν δεν γίνει τίποτα, η έκθεσή μου προς τον Γενικό Γραμματέα θα λέει: ‘Δεν έγινε τίποτα’. Αντίο σε όλους. Αντίο σε μένα, αντίο στον Γκουτέρες» δήλωσε.

Στο χώρο βρίσκονται οι δημοσιογράφοι του «Π», Στέφανος Ευριπίδου και Φίλιππος Πόλο