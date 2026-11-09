ΔΗΚΟ: Θετική εξέλιξη η νέα τριμερής για το Κυπριακό - Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Παράλληλα, το ΔΗΚΟ καταδικάζει τις νέες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρει, ο Ερντογάν επαναλαμβάνει την επιμονή της Άγκυρας σε λύση δύο κρατών, καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και προαναγγέλλει νέες πρωτοβουλίες για ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις αυτές, ειδικά στην παρούσα χρονική συγκυρία, αντιστρατεύονται τη συμφωνημένη βάση λύσης, τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και την προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

«Δεν μπορεί, από τη μια, να επιχειρείται η επανέναρξη των συνομιλιών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και, από την άλλη, η Τουρκία να επιμένει στην επιβολή τετελεσμένων διχοτόμησης και στη διεθνή αναγνώριση του κατοχικού μορφώματος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, το ΔΗΚΟ αξιολογεί θετικά τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν, επαναλαμβάνει όμως ότι τα ΜΟΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη λύση του Κυπριακού ή να αποτελούν προϋπόθεση για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα δηλώνει ότι στηρίζει τις προσπάθειες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για επανέναρξη των συνομιλιών στη συμφωνημένη βάση και σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά το ΔΗΚΟ, η επικείμενη τριμερής συνάντηση πρέπει να αποτελέσει βήμα προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Προσθέτει ότι για να υπάρξει πραγματική πρόοδος πρέπει να ασκηθεί πίεση στην Τουρκία ώστε να εγκαταλείψει τις διχοτομικές, απαράδεκτες αξιώσεις της για διευθέτηση «δύο κρατών».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος στις 9 Νοεμβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ