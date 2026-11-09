Θετικά αποτιμούν τις εξελίξεις γύρω από τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, και ο τέως πρόεδρος του κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόοδος που καταγράφεται δεν αρκεί από μόνη της για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.
Αννίτα - Αβέρωφ: Χαιρετίζουν την πρόοδο μετά τις ανακοινώσεις ΟΗΕ, αλλά κρατούν μικρό καλάθι για το Κυπριακό
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τη συμφωνία για προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ως ένα θετικό βήμα, το οποίο διατηρεί ανοικτό το παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η Αννίτα Δημητρίου χαρακτήρισε τη συμφωνία για προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ως ένα θετικό βήμα, το οποίο διατηρεί ανοικτό το παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό.
Όπως σημείωσε, διαμορφώνεται πλέον η προοπτική για συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ή ακόμη και για σύγκληση νέας άτυπης πενταμερούς διάσκεψης.
Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το ζητούμενο παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, με στόχο μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Η συμφωνία για προώθηση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποτελεί ένα θετικό βήμα, αφού αφήνει ανοικτό το παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό. Δημιουργείται μεν η προοπτική για συνάντηση των δύο ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ή και για επικείμενη πενταμερή, το ζητούμενο ωστόσο παραμένει η ουσιαστική προόδος που θα οδηγήσει στην επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης.— Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) November 9, 2026
Θετικό βήμα, αλλά με δρόμο μπροστά
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επίσης χαιρέτισε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στα ΜΟΕ.
Σε δική του ανάρτηση, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι οι εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο για τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, καθώς και για ενδεχόμενη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης.
Την ίδια ώρα, έσπευσε να επισημάνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη απόσταση μέχρι την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας πως «έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη για επανέναρξη διαπραγματεύσεων».
Χαιρετίζω την πρόοδο στα ΜΟΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τριμερή με Γκιουτερες και ενδεχόμενη πενταμερή. Έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη για επανέναρξη διαπραγματεύσεων.— Averof Neofytou (@AverofCY) November 9, 2026
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