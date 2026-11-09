Υπόθεση Αββακούμ: Ξυλόσομπα €3.600 για τη Μητρόπολη Μόρφου, €101.000 σε μετρητά και απόδειξη από ξεχασμένο μπλοκ

Κατά τη διαδικασία κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες. Οι μαρτυρίες αφορούσαν οικονομικές συναλλαγές της Μονής με προμηθευτές, πληρωμές σε μετρητά και τον τρόπο έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν δύο επιχειρηματίες που είχαν διερευνηθεί για αδικήματα, μεταξύ άλλων, δόλιας αποφυγής καταβολής ΦΠΑ και μη έκδοσης νόμιμων αποδείξεων. Κατά την αντεξέταση, η υπεράσπιση αμφισβήτησε τις καταγραφές και τις εξηγήσεις τους.

€101.230,92 σε μετρητά για σκυρόδεμα

Διευθυντής εταιρείας σκυροδέματος, με τα αρχικά Σ.Κ., κατέθεσε ότι οι συναλλαγές με τη Μονή άρχισαν στις 20 Ιουνίου 2022. Όπως ανέφερε, πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες στη Μονή επικοινώνησε μαζί του και του είπε ότι υπήρχε παράκληση και από τον τότε ηγούμενο Νεκτάριο να μην εκδίδονται τιμολόγια για τις επόμενες παραγγελίες σκυροδέματος, ώστε, σύμφωνα με όσα του αναφέρθηκαν, να αποφεύγεται η καταβολή ΦΠΑ.

Ο μάρτυρας είπε ότι αποδέχθηκε το αίτημα λόγω της σχέσης του με την εκκλησία και της επιθυμίας του να βοηθήσει τη Μονή. Η εταιρεία πραγματοποίησε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, 12 παραδόσεις το 2022, 18 το 2023 και δύο το 2024. Με εξαίρεση την τελευταία παράδοση, δεν εκδόθηκαν αρχικά τιμολόγια. Οι πληρωμές γίνονταν σταδιακά, αποκλειστικά σε μετρητά, από το πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες.

Αργότερα εκδόθηκαν συγκεντρωτικά τιμολόγια για το 2022 και το 2023. Παραδόθηκαν στο λογιστήριο και στη συνέχεια στο ελεγκτικό γραφείο για τις σχετικές καταχωρίσεις και τη διευθέτηση του ΦΠΑ. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι για το πρώτο τιμολόγιο είχαν εισπραχθεί σταδιακά €101.230,92 σε μετρητά και για το δεύτερο €9.512,94, επίσης σε μετρητά.

Ερωτήματα για τιμολόγια και δελτία αποστολής

Ο δικηγόρος του πρώτου κατηγορούμενου, Κωστής Ευσταθίου, εστίασε σε τιμολόγια και στην απουσία παραστατικών που να επιβεβαιώνουν συγκεκριμένες παραδόσεις υλικών στη Μονή. Κατά την αντεξέταση υποστήριξε ότι τα τιμολόγια δεν αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένες παραδόσεις, αλλά είχαν εκδοθεί εκ των υστέρων για να καλύψουν ποσότητες υλικών χωρίς προηγούμενα παραστατικά.

Ο κ. Ευσταθίου έθεσε το ζήτημα της απουσίας δελτίων αποστολής (waybills), τα οποία θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τη μεταφορά και παράδοση των υλικών, και αμφισβήτησε αν οι ποσότητες και τα ποσά των τιμολογίων αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές. Ρώτησε επίσης αν τα τιμολόγια εκδόθηκαν πριν ή μετά την έναρξη της αστυνομικής διερεύνησης και την άσκηση κατηγοριών κατά του μάρτυρα.

Ο δικηγόρος αμφισβήτησε ακόμη τον ισχυρισμό ότι το πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες είχε ζητήσει να μην εκδίδονται τιμολόγια, ώστε να αποφευχθεί φορολογική επιβάρυνση. Υποστήριξε ότι το πρόσωπο αυτό δεν έδωσε τέτοια οδηγία και ότι η μη έκδοση τιμολογίων ήταν επιλογή του μάρτυρα.

Στην αντεξέταση εξετάστηκε και τεκμήριο για τις ποσότητες σκυροδέματος του 2022 και του 2023. Ο κ. Ευσταθίου αναφέρθηκε σε ποσότητα 1.231 κυβικών μέτρων, με τιμή €63 ανά κυβικό και συνολικό ποσό περίπου €98.000. Ρώτησε πώς μπορούσε να προσδιοριστεί τόσο συγκεκριμένο ποσό στο τιμολόγιο, αφού ο μάρτυρας είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε τις ακριβείς ποσότητες που παραδόθηκαν χωρίς προηγούμενο έλεγχο των αρχείων του λογιστηρίου της εταιρείας. Στο τέλος, υποστήριξε ότι ποσότητες υλικών από διάφορες εργασίες συγκεντρώθηκαν σε ένα τιμολόγιο και χρεώθηκαν στη Μονή, χωρίς να τεκμηριώνεται ότι αφορούσαν συγκεκριμένες παραδόσεις.

Απόδειξη €8.000 σε ξεχασμένο μπλοκ

Δεύτερος επιχειρηματίας, διευθυντής εταιρείας που προμήθευε πέτρα στη Μονή, κατέθεσε για συναλλαγές από το 2021 έως το 2023, καθώς και για απόδειξη €8.000 που, όπως είπε, εντόπισε αργότερα σε παλιό μπλοκ αποδείξεων στο γραφείο του.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, στις 5 Αυγούστου 2021 πώλησε στη Μονή ξυλόσομπα αξίας €2.000, η οποία πληρώθηκε με επιταγή. Στις 24 Αυγούστου πωλήθηκε δεύτερη ξυλόσομπα αξίας €3.600. Ο μάρτυρας είπε ότι τον πλήρωσε ο Νεκτάριος και ότι η σόμπα προοριζόταν για τη Μητρόπολη Μόρφου. Ακολούθησαν πωλήσεις πέτρας αξίας €2.177,67 τον Αύγουστο του 2021, €5.000 τον Ιούλιο του 2023 και €4.000 τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι, μετά τον αρχικό έλεγχο των αρχείων του, αυτές ήταν οι συναλλαγές που θυμόταν. Σε συμπληρωματική κατάθεσή του στην Αστυνομία στις 27 Ιουνίου 2024 είπε ότι, μετά την πρώτη κατάθεσή του στις 19 Ιουνίου, επέστρεψε στο γραφείο και έλεγξε λεπτομερέστερα τα αρχεία. Τότε εντόπισε σε συρτάρι ένα μπλοκ αποδείξεων που είχε ξεχάσει.

Στο μπλοκ βρήκε απόδειξη με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2022, αξίας €8.000, για προμήθεια πέτρας στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ. Όπως είπε, το μπλοκ δεν είχε προεκτυπωμένα στοιχεία της επιχείρησης, το είχε αγοράσει το 2019 και το χρησιμοποιούσε περιστασιακά. Υποστήριξε ότι θυμόταν την έκδοση της απόδειξης και ότι την είχε παραδώσει στο πρόσωπο που συντόνιζε τις εργασίες στη Μονή. Πρόσθεσε ότι η απόδειξη είχε ήδη δοθεί στον λογιστή του για καταχώριση στα λογιστικά βιβλία.

Η ξυλόσομπα των €3.600 και η Μητρόπολη Μόρφου

Κατά την αντεξέταση του δεύτερου μάρτυρα, ο κ. Ευσταθίου επανήλθε στην πώληση της ξυλόσομπας των €3.600, για την οποία ο μάρτυρας είχε πει ότι πληρώθηκε από τον Νεκτάριο και προοριζόταν για τη Μητρόπολη Μόρφου. Η συζήτηση αφορούσε τις συνθήκες της συναλλαγής και αναφορές του μάρτυρα για τον Μητροπολίτη Μόρφου και πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Ο μάρτυρας είπε ότι σε κοινωνική συνάντηση με τον Μητροπολίτη Μόρφου, εκείνος αρνήθηκε ότι είχε προβεί στη συγκεκριμένη εισφορά. Ερωτηθείς αν άνθρωποι της Μονής τού είχαν ζητήσει να μην εκδίδει τιμολόγια ή αποδείξεις, απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι δεν του έγινε ποτέ τέτοιο αίτημα.

Ενοίκιο €1.750 και πληρωμές σε μετρητά

Ο Α.Μ., ενοικιαστής μίνι μάρκετ ιδιοκτησίας του Νεκτάριου, κατέθεσε ότι το μηνιαίο ενοίκιο ανέρχεται σε €1.750. Όπως είπε, το τελευταίο διάστημα πλήρωνε σε μετρητά, αφού ενημερώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη είχε δεσμευτεί. Ανέφερε επίσης ότι διαθέτει αποδείξεις για τις πληρωμές των ενοικίων.

€1.000 για αγιογράφηση που δεν ολοκληρώθηκε

Η τελευταία μαρτυρία αφορούσε εισφορά €1.000 για την αγιογράφηση εικόνας του Αποστόλου Βαρνάβα. Η Α.Κ. κατέθεσε ότι επισκέφθηκε τη Μονή στις 22 Ιανουαρίου 2024 για να συνεισφέρει στην αγιογράφηση. Όπως είπε, συμφώνησε το ποσό με τη λογίστρια της Μονής, Γεωργία, κατέβαλε αρχικά €100 και θα έδινε τα υπόλοιπα €900 μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η λογίστρια τής είπε πως εκείνη τη στιγμή δεν διέθετε μπλοκ αποδείξεων και αργότερα τής έστειλε τα τραπεζικά στοιχεία για την πληρωμή. Κατά την αντεξέταση, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η εικόνα είχε παραγγελθεί στις 23 Ιανουαρίου 2024, αλλά δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθεί στη Μονή λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν. Η μάρτυρας εξέφρασε δυσαρέσκεια επειδή η αγιογράφηση δεν ολοκληρώθηκε και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων της.

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 09:30. Όλοι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από το Δικαστήριο πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ