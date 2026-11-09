Έρχιουρμαν: «Δικές μας προτάσεις όσα συμφωνήθηκαν στη σημερινή συνάντηση» - Τι δήλωσε για την διάνοιξη των υπόλοιπων οδοφραγμάτων

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο λεγόμενο προεδρικό μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν παρουσίασε τις προτάσεις «οικοδόμησης γεφυρών», τις οποίες είχε προαναγγείλει ότι θα κατέθετε στο τραπέζι των συνομιλιών.

«Αν κοιτάξετε τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σήμερα, όλα προέρχονται από αυτές τις προτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι προτάσεις για συνεργασία

Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρότεινε τη δημιουργία κοινού μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων που ενδέχεται να επηρεάσουν το νησί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι κατατέθηκε πρόταση για απευθείας συνεργασία μέσω στρατιωτικού μηχανισμού, καθώς και για τη δημιουργία μηχανισμού συντονισμού με στόχο την απομάκρυνση των ναρκών από τη νεκρή ζώνη.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο κ. Έρχιουρμαν δήλωσε ότι προτάθηκε η προώθηση πρωτοβουλίας με την ονομασία «EduBites», υπό την Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση, καθώς και η επανεκκίνηση του δικοινοτικού προγράμματος Imagine.

Παράλληλα, οι προτάσεις περιλάμβαναν την ανταλλαγή δεδομένων, πληροφοριών, ιστορικών αντικειμένων και αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι ζητήθηκε η προώθηση εργασιών αποκατάστασης μαρωνίτικων εκκλησιών.

Στο τραπέζι όλα τα οδοφράγματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Έρχιουρμαν στο ζήτημα των σημείων διέλευσης, επισημαίνοντας ότι η πρόταση της τουρκοκυπριακής πλευράς προέβλεπε μια διαδικασία ανοίγματος σε διαδοχικά στάδια, η οποία θα κάλυπτε όλα τα οδοφράγματα που βρίσκονται στην ατζέντα των δύο πλευρών.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, η συμφωνία που επιτεύχθηκε περιορίστηκε στο ταυτόχρονο άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης, στη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και στον Κάμπο προς τον Καραβοστάσι.

Τα υπόλοιπα σημεία διέλευσης, σύμφωνα με τον ίδιο, παραπέμπονται προς συζήτηση στην προγραμματιζόμενη τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Τι συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη σημερινή συνάντηση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο ταυτόχρονο άνοιγμα των δύο σημείων διέλευσης, καθώς και στην ανταλλαγή αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Συμφωνήθηκε επίσης η προώθηση περιβαλλοντικών έργων μέσω της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής και η επανέναρξη του προγράμματος Imagine, υπό την αιγίδα και σύμφωνα με το πλαίσιο που καθορίζει η Τεχνική Επιτροπή για την Εκπαίδευση.

Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες στην Τεχνική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων να επεξεργαστεί μηχανισμό ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ακόμη να συνεχιστούν οι εργασίες αποκατάστασης συγκεκριμένων μαρωνίτικων εκκλησιών και ενός αρμενικού μοναστηριού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε, τέλος, ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέθεσε και δική του πρόταση κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ωστόσο, απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενό της, εξηγώντας ότι επιθυμεί πρώτα να την αξιολογήσει.