Απογοητευμένος ο Χαρμαντζί: Στο περίμενε το νέο οδόφραγμα στη Μια Μηλιά, ασφυκτιά ο Άγιος Δομέτιος

Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο κ. Χαρμαντζί χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις για τα σημεία διέλευσης Λουρουτζίνας–Λυμπιών και Κάμπου–Πύργου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της Λευκωσίας.

Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της τροχαίας κίνησης εξακολουθεί να περνά από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου οδηγεί σε πολύωρες αναμονές, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απουσία προόδου για τη διάνοιξη οδοφράγματος στη Μια Μηλιά, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελούσε και τις δύο κοινότητες.

Κατά τον κ. Χαρμαντζί, η αδυναμία εξεύρεσης λύσης δείχνει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν ανταποκρίνονται στις πιο επείγουσες ανάγκες των πολιτών. Ανέφερε ότι αναμένονταν πιο τολμηρά και μόνιμα βήματα από τους δύο ηγέτες και τόνισε πως οι μεγάλες ουρές στα οδοφράγματα δεν αποτελούν μόνο συγκοινωνιακό πρόβλημα, αλλά ουσιαστικό εμπόδιο στις επαφές των δύο κοινοτήτων και στην καθημερινή ζωή.

Πηγή: ΚΥΠΕ