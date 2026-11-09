Την απογοήτευσή του για την απουσία ουσιαστικής προόδου στη διάνοιξη νέου οδοφράγματος για οχήματα στη Λευκωσία εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος «δήμαρχος» της κατεχόμενης πόλης, Μεχμέτ Χαρμαντζί.
Απογοητευμένος ο Χαρμαντζί: Στο περίμενε το νέο οδόφραγμα στη Μια Μηλιά, ασφυκτιά ο Άγιος Δομέτιος
Ο Τουρκοκύπριος «δήμαρχος» της κατεχόμενης Λευκωσίας υπογράμμισε ότι οι μεγάλες ουρές στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου επηρεάζουν την καθημερινότητα και τις επαφές των δύο κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τ/κ Τύπο, ο κ. Χαρμαντζί χαρακτήρισε θετικές τις εξελίξεις για τα σημεία διέλευσης Λουρουτζίνας–Λυμπιών και Κάμπου–Πύργου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της Λευκωσίας.
Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της τροχαίας κίνησης εξακολουθεί να περνά από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου οδηγεί σε πολύωρες αναμονές, με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απουσία προόδου για τη διάνοιξη οδοφράγματος στη Μια Μηλιά, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελούσε και τις δύο κοινότητες.
Κατά τον κ. Χαρμαντζί, η αδυναμία εξεύρεσης λύσης δείχνει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν ανταποκρίνονται στις πιο επείγουσες ανάγκες των πολιτών. Ανέφερε ότι αναμένονταν πιο τολμηρά και μόνιμα βήματα από τους δύο ηγέτες και τόνισε πως οι μεγάλες ουρές στα οδοφράγματα δεν αποτελούν μόνο συγκοινωνιακό πρόβλημα, αλλά ουσιαστικό εμπόδιο στις επαφές των δύο κοινοτήτων και στην καθημερινή ζωή.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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