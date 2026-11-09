ΑΚΕΛ: Θετικά τα νέα οδοφράγματα, αλλά οι ανακοινώσεις είναι κατώτερες των προσδοκιών

Σε ανακοίνωσή του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, το κόμμα χαιρετίζει την πρόοδο που επιτεύχθηκε, τόσο σε σχέση με τη διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης όσο και με τη δέσμευση για πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να δοθεί έμφαση στην ουσία του Κυπριακού.

Όπως σημειώνει, με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί τόσο για τον αριθμό όσο και για τα σημεία διέλευσης, οι ανακοινώσεις για τα οδοφράγματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τις προηγούμενες ημέρες, παρά το γεγονός ότι η πρόοδος στα ΜΟΕ αποτελεί θετική εξέλιξη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κοινότητες.

Ζητά επανέναρξη από το σημείο διακοπής

Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι οι σημερινές ανακοινώσεις θα πρέπει να συνοδευτούν από ανάλογα βήματα στο ίδιο το Κυπριακό, υπενθυμίζοντας πως ο τελικός στόχος παραμένει η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν το 2017.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρεί προτεραιότητα για το επόμενο διάστημα την κατοχύρωση των συγκλίσεων που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και την εντατικοποίηση των προσπαθειών από τις δύο κοινότητες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα υπενθυμίζει επίσης ότι έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση με οδικό χάρτη στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, για την οποία έχει ενημερώσει και το Εθνικό Συμβούλιο, καλώντας τους δύο ηγέτες να επικεντρωθούν σε αυτή την προσπάθεια κατά το επόμενο διάστημα.