Ήταν σχεδόν σίγουροι στην Αθηένου για τη διάνοιξη του δρόμου Πυροΐου, γι’ αυτό και οι ανακοινώσεις μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών με τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν τη Δευτέρα (9/11) δημιούργησαν εκ νέου απογοήτευση στον ακριτικό δήμο της επαρχίας Λάρνακας. Ωστόσο, η δημοτική αρχή παραμένει αισιόδοξη κι ευελπιστεί ότι το διαχρονικό αίτημα για άνοιγμα του δρόμου Αθηένου – Πυροΐου – Αγλαντζιάς θα ικανοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς είπε ότι είχε δημιουργηθεί η εντύπωση πως η ανακοίνωση για τη διάνοιξη του οδοφράγματος Πυροΐου ήταν σχεδόν βέβαιη, γεγονός που καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες στην τοπική κοινωνία. «Είμαστε πάρα πολύ στενοχωρημένοι με την εξέλιξη. Πραγματικά μας είχε δοθεί η εντύπωση ότι ήταν σίγουρη η διάνοιξη του δρόμου από την Αθηένου προς την Αγλαντζιά μέσω Πυροΐου.
Πικρή απογοήτευση στην Αθηένου: Θεωρούσαν βέβαιη τη διάνοιξη του Πυροΐου - Ευελπιστούν ν’ αποφασιστεί στις επόμενες συναντήσεις
Απογοήτευση επικρατεί στον Δήμο Αθηένου μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, καθώς οι προσδοκίες για διάνοιξη του δρόμου Πυροΐου δεν επιβεβαιώθηκαν. Παρά την εξέλιξη, η δημοτική αρχή διατηρεί την ελπίδα ότι θα τερματιστεί η απομόνωση της περιοχής μετά από 52 χρόνια.
Εξού και τη Δευτέρα αρκετοί δημοσιογράφοι ήλθαν στην Αθηένου αναμένοντας τις ανακοινώσεις για να πάρουν δηλώσεις», σημείωσε. Ο κ.Καρεκλάς πρόσθεσε πως παρά την αρνητική εξέλιξη, παραμένει αισιόδοξος εξαιτίας του γεγονότος ότι για πρώτη φορά, όπως εξήγησε, μετά από 52 χρόνια το συγκεκριμένο θέμα φαίνεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς. «Τα προηγούμενα χρόνια η άλλη πλευρά ούτε καν συζητούσε το ενδεχόμενο ν’ ανοίξει ο δρόμος Αθηένου - Πυροΐου», παρατήρησε ο δήμαρχος. Παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, ο κ. Καρεκλάς εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την επικείμενη τριμερή συνάντηση, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις και θα ανακοινωθεί τελικά και το άνοιγμα του οδοφράγματος Πυροΐου.
«Ελπίζουμε και πιστεύουμε στις επόμενες συναντήσεις που θα γίνουν να έχουμε ευχάριστες ανακοινώσεις. Από τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας αντιληφθήκαμε ότι το αίτημα του Δήμου Αθηένου παραμένει προτεραιότητα. Εφόσον δεν επιτευχθεί το άνοιγμα του οδοφράγματος, σίγουρα θα είναι μια τεράστια αποτυχία για την περιοχή μας, διότι θεωρούσαμε ότι είχε φθάσει, επιτέλους, η ώρα της διάνοιξης του σημείου διέλευσης. Τα οφέλη από πιθανό άνοιγμα του οδοφράγματος θα είναι πάρα πολλά για την περιοχή της Αθηένου, καθότι ουσιαστικά θα βγει από την απομόνωση.
Γι’ αυτό ελπίζουμε ότι στη συνάντηση που θα γίνει με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να γίνει εφικτό το άνοιγμα του δρόμου», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηένου. Να σημειωθεί, ότι με πιθανό άνοιγμα του δρόμου Αθηένου – Πυροΐου – Αγλαντζιάς, οι κάτοικοι του ακριτικού δήμου θα μπορούν να μεταβούν στην πρωτεύουσα σε διάστημα περίπου 10 λεπτών, ενώ με την υφιστάμενη κατάσταση χρειάζονται γύρω στα 45 λεπτά. Ειδικά για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, αλλά και για όσους εργάζονται στη Λευκωσία, μία τέτοια εξέλιξη θα είναι εξαιρετικά υποβοηθητική.
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