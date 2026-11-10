Διονύσης Διονυσίου: «Κατώτεροι των περιστάσεων» Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν - «Όλοι είναι βολεμένοι και φοβούνται το επόμενο βήμα» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, ο κ. Διονυσίου σχολίασε τα αποτελέσματα της χθεσινής τριμερούς συνάντησης, τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και τον ρόλο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

«Από το Κραν Μοντανά καταλήξαμε να συζητούμε οδοφράγματα»

Ο κ. Διονυσίου χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες «κατώτερους των περιστάσεων», υποστηρίζοντας ότι η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από το σημείο στο οποίο είχαν φτάσει οι συνομιλίες τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως υπενθύμισε, στο παρελθόν είχαν συζητηθεί σχεδόν όλες οι βασικές πτυχές του Κυπριακού, με τις πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.

«Συζητούσαμε πριν μερικά χρόνια και ήμασταν ένα μίλι, όπως έλεγε ο Γενικός Γραμματέας, πριν από τη λύση του Κυπριακού», ανέφερε.

Αντίθετα, σημείωσε ότι στη χθεσινή συνάντηση η συζήτηση περιορίστηκε στα σημεία διέλευσης.

«Συζητούσαμε για τέσσερα οδοφράγματα, αλλά τελικά καταλήξαμε στα δύο», πρόσθεσε ο κ. Διονυσίου.

«Δεν αναμένω κάτι»

Ερωτηθείς για το τι μπορεί να αναμένεται το επόμενο διάστημα, ο διευθυντής του «Πολίτη» εμφανίστηκε απαισιόδοξος.

«Εγώ προσωπικά δεν αναμένω κάτι. Απλώς γίνεται μια προσπάθεια να συντηρηθεί μια διαδικασία», ανέφερε.

Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις γύρω από τα σημεία διέλευσης θα μπορούσαν να δώσουν μια περιορισμένη ώθηση στις προσπάθειες του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Να συζητήσουμε νερό, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη αναζήτησης νέων προσεγγίσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ουσιαστικά κοινά συμφέροντα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Όπως ανέφερε, αντί η συζήτηση να περιορίζεται στα οδοφράγματα, θα μπορούσαν να εξεταστούν ευρύτερες μορφές συνεργασίας στη διαχείριση του νερού, του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου.

«Αν δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τρία-τέσσερα απλά πράγματα, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κλίμα, πώς μπορούμε να μπούμε στα βαθιά;», διερωτήθηκε.

Υποστήριξε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συνεργασίας σε ζητήματα εμπορίου, αγορών και λιμανιών, τονίζοντας ότι απαιτείται διαφορετικός τρόπος σκέψης.

Η Ολγκίν «είναι ενοχλητική γιατί προσπαθεί»

Ο κ. Διονυσίου τοποθετήθηκε και απέναντι στις επικρίσεις που διατυπώνονται εναντίον της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Όπως ανέφερε, η κ. Ολγκίν θα μπορούσε να περιορίζεται σε τυπικές επισκέψεις, χωρίς να επιδιώκει ουσιαστικές παρεμβάσεις.

«Η κυρία αυτή προσπαθεί», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι διαθέτει διπλωματική εμπειρία και έχει ασχοληθεί με σημαντικά διεθνή ζητήματα.

Κατά τον ίδιο, η ενόχληση που προκαλούν οι παρεμβάσεις της συνδέεται με την ανάγκη οι εμπλεκόμενοι να εγκαταλείψουν παγιωμένες αντιλήψεις.

«Είναι ενοχλητική γιατί πρέπει κάποιοι να σκεφτούν εντελώς διαφορετικά και να κάνουν κάποιες κινήσεις», ανέφερε.

«Όλοι είναι βολεμένοι και φοβούνται το επόμενο βήμα»

Ο διευθυντής του «Πολίτη» υποστήριξε ότι το Κυπριακό δεν παραμένει στάσιμο μόνο εξαιτίας των διαφωνιών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και λόγω των πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων που έχουν διαμορφωθεί.

«Δυστυχώς όλοι βολεύονται. Όλοι είναι βολεμένοι, όλοι φοβούνται. Δεν θέλει κανένας να κάνει το επόμενο βήμα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρατεταμένη απουσία λύσης έχει δημιουργήσει διαφορετικές προτεραιότητες στις δύο κοινότητες, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνονται τα κοινά συμφέροντα που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια συμφωνία.

Επισήμανε ότι οι Τουρκοκύπριοι στρέφονται ολοένα περισσότερο προς την Τουρκία, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά αναπτύσσει περιφερειακές συνεργασίες από τις οποίες η Άγκυρα αισθάνεται αποκλεισμένη, χαρακτηρίζοντας τις κινήσεις αυτές «τοίχοι αποκλεισμού».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην πολιτική της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι η επιθετική της στάση ενισχύει την ανασφάλεια και δυσκολεύει τις προοπτικές συνεργασίας.

«Οι μεγάλοι ηγέτες κάνουν άλματα»

Αναφερόμενος στους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Διονυσίου υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα έπρεπε να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα ενόψει της ολοκλήρωσης της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως εξήγησε, μια ουσιαστική κίνηση αυτή την περίοδο θα μπορούσε να δημιουργήσει διαπραγματευτικό κεκτημένο, το οποίο θα μεταφερθεί στον επόμενο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι οι πολιτικοί υπολογισμοί και ο φόβος αντιδράσεων στο εσωτερικό δυσκολεύουν τη λήψη αποφάσεων.

«Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι θα κάθεται ο Πρόεδρος και θα κοιτάζει ποιος θα του κάνει επίθεση και ποιος δεν θα του κάνει επίθεση», ανέφερε.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η πολιτική ηγεσία οφείλει να υπερβαίνει τις συγκυριακές σκοπιμότητες.

«Οι μεγάλοι ηγέτες δεν είναι αυτοί που χάνονται μέσα στις σκοπιμότητες των ημερών και μέσα στις φιλοδοξίες τους. Οι μεγάλοι ηγέτες είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν κάποια άλματα», σημείωσε.

Ο κ. Διονυσίου ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν αποδίδει την ευθύνη αποκλειστικά στην ελληνοκυπριακή πλευρά, τονίζοντας ότι η στάση της Τουρκίας και η έλλειψη εμπιστοσύνης εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια στην προοπτική επίλυσης του Κυπριακού.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Διονύση Διονυσίου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: