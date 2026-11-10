Υπογράφηκε το συμβόλαιο για τη Φάση Γ του Περιμετρικού Λευκωσίας

Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Ελπίδα Επαμεινώνδα, ενώ εκ μέρους της κοινοπραξίας IACOVOU - CYFIELD PC JOINT VENTURE υπέγραψαν ο Γεώργιος Ιακώβου και η Έφη Χρυσοχού. Στην υπογραφή παρευρέθηκαν η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Εύη Τσολάκη και η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη.

Η κ. Τσολάκη χαρακτήρισε το έργο σημαντικό για την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας και τη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων. Μετά την παράδοση της πρώτης φάσης και ενώ η Φάση Β3 βρίσκεται υπό κατασκευή, ανέφερε ότι η ανάπτυξη του Περιμετρικού συνεχίζεται σταδιακά, στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδιασμού για καλύτερες οδικές συνδέσεις.

«Η σημασία του Περιμετρικού βρίσκεται στις εναλλακτικές διαδρομές που δημιουργεί. Στόχος είναι να μπορούν να γίνονται περισσότερες μετακινήσεις περιμετρικά της Λευκωσίας, περιορίζοντας την ανάγκη διέλευσης μέσα από το αστικό οδικό δίκτυο και μειώνοντας την καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών», ανέφερε η Υπουργός.

Η Φάση Γ συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Παλαιχωρίου με τον Περιμετρικό και περιλαμβάνει συνδέσεις με το υφιστάμενο τοπικό δίκτυο. Η κ. Τσολάκη είπε ότι προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι η ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου, με παρακολούθηση της προόδου και συντονισμό όλων των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, το έργο έχει ενταχθεί στους Ευρωπαϊκούς Διαδρόμους Μεταφορών «Βαλτική Θάλασσα – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο Πέλαγος» και «Δυτικά Βαλκάνια – Ανατολική Μεσόγειος». Οι διευρωπαϊκοί άξονες αποσκοπούν στην πλήρη ενσωμάτωση των κρατών μελών της Ανατολικής Μεσογείου με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Το Υπουργείο αναφέρει ότι το οδικό δίκτυο αναβαθμίζει τη συνδεσιμότητα της Κύπρου και διασφαλίζει τη συμβατότητα των εθνικών υποδομών με τα πρότυπα ασφάλειας και ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους περίπου 9,4 χιλιομέτρων, που συνδέουν τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας–Παλαιχωρίου με τον Περιμετρικό. Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και κεντρική υπερυψωμένη διαχωριστική νησίδα πλάτους 2,60 μέτρων, με στηθαία ασφαλείας τύπου STEP και ανοίγματα έκτακτης ανάγκης.

Προβλέπεται πλήρης ανισόπεδος κόμβος τύπου «cloverleaf» στη διασταύρωση των δύο αυτοκινητοδρόμων, με τέσσερις πλαγιόδρομους και εννέα κάτω διαβάσεις. Το έργο περιλαμβάνει ακόμη τρεις ανισόπεδους και έναν ισόπεδο τερματικό κυκλικό κόμβο, κοιλαδογέφυρα μήκους περίπου 200 μέτρων και οκτώ υπέργειες και υπόγειες διαβάσεις. Θα κατασκευαστούν επίσης οι συνδετήριοι δρόμοι που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση και ενσωμάτωση του υφιστάμενου τοπικού δικτύου.

Στο έργο εντάσσεται και η επέκταση της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου στη Λακατάμεια, μήκους περίπου 1,2 χιλιομέτρων. Θα περιλαμβάνει δρόμο τεσσάρων λωρίδων, δύο ανά κατεύθυνση, κεντρική υπερυψωμένη διαχωριστική νησίδα πλάτους 4,5 μέτρων, δεξιόστροφες κινήσεις, πεζοδρόμια πλάτους 3 μέτρων εκατέρωθεν και τρεις ισόπεδους κυκλικούς κόμβους για τη διαχείριση της τοπικής κυκλοφορίας.

Το έργο κατακυρώθηκε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό. Η διάρκεια εκτέλεσης είναι 40 μήνες και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility - CEF), στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ