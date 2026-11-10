Δεν θα πραγματοποιηθούν οι χωριστές συναντήσεις που είχε προγραμματιστεί να έχει σήμερα, Τρίτη, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με τους Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου.
Ακυρώθηκαν οι συναντήσεις Ολγκίν με τους Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν από την τριμερή
Τα Ηνωμένα Έθνη ενημέρωσαν τους δύο Δήμους ότι οι προγραμματισμένες για σήμερα συναντήσεις με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο ακυρώνονται λόγω υποχρεώσεων που προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση των ηγετών.
Όπως ενημέρωσαν το ΚΥΠΕ οι δύο Δήμοι, τα Ηνωμένα Έθνη επικοινώνησαν μαζί τους χθες το βράδυ και τους γνωστοποίησαν ότι οι συναντήσεις ακυρώνονται λόγω υποχρεώσεων της κ. Ολγκίν που προέκυψαν από τη χθεσινή συνάντηση των ηγετών.
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, Σίμος Ιωάννου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι το Γραφείο της κ. Ολγκίν ακύρωσε τη συνάντηση αργά χθες το βράδυ.
«Ακυρώθηκε η συνάντηση, πιθανώς διότι προετοιμάζει την Έκθεση για τον ΓΓ του ΟΗΕ. Μας ζήτησε να στείλουμε το υπόμνημα που θα της επιδίδαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το στείλαμε χθες το βράδυ. Μας ζήτησε εάν επιθυμούμε, να συναντηθούμε με τους εδώ εκπροσώπους των ΗΕ όποτε θέλουμε», είπε ο κ. Ιωάννου.
Την ακύρωση της συνάντησης επιβεβαίωσε και ο Δήμος Μόρφου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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