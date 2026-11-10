Ανακατεύεται η τράπουλα στα υπουργεία: Αφυπηρετεί ο Ελίκκος Ηλία από το ΥΠΕΣ - Δεν αποκλείεται «μίνι» ανασχηματισμός στους γενικούς Διευθυντές

Δέον να σημειωθεί ότι ο κ. Ηλία, είναι εκ των υποψηφίων για να διοριστεί στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο θα εξεταστεί αργότερα, καθότι ο εν λόγω διορισμός θα γίνει τον Ιούνιο του 2027.

Την 1η Δεκεμβρίου ο νέος γενικός διευθυντής

Η επικείμενη αποχώρηση του Ελίκκου Ηλία έχει ήδη γνωστοποιηθεί, με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου να αναφέρεται χθες στην αφυπηρέτησή του, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του υπουργείου ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», ο κ. Ηλία αναμένεται να λάβει την προαφυπηρετική του άδεια από τις 30 Νοεμβρίου, ενώ ο αντικαταστάτης του στη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα την 1η Δεκεμβρίου. Ο Ελίκκος Ηλία ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών την 1η Ιουλίου 2023, ενώ από τον περασμένο Μάρτιο ασκεί παράλληλα καθήκοντα προϊσταμένου διοίκησης της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο Υφυπουργείο Τουρισμού

Πέραν της αλλαγής στη γενική διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται εξελίξεις και στο Υφυπουργείο Τουρισμού, όπου το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκε σοβαρή αντιπαράθεση μεταξύ του υφυπουργού Κώστα Κουμή και του γενικού διευθυντή Νεόφυτου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», το ενδεχόμενο αποχώρησης του Νεόφυτου Παπαδόπουλου από τη συγκεκριμένη θέση παραμένει ανοιχτό, στον απόηχο της πολύμηνης αντιπαράθεσής του με τον υφυπουργό Τουρισμού Κώστα Κουμή. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο ο κ. Παπαδόπουλος τέθηκε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα με απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ύστερα από σχετικό αίτημα του υφυπουργού Τουρισμού. Η απόφαση συνδεόταν με πειθαρχική έρευνα για ζητήματα που αφορούσαν την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Σημειώνεται ότι ο γενικός διευθυντής επέστρεψε στα καθήκοντά του τον Οκτώβριο, μετά τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας και της παράτασής της, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η πειθαρχική διαδικασία. Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απόφασης για τη διαθεσιμότητά του. Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας τέθηκε επίσης ζήτημα συνταγματικότητας του θεσμού των υφυπουργείων.