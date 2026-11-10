Ανοίγει μέτωπο με τον Έρχιουρμαν ο Ουστέλ για τα νέα οδοφράγματα - Ενοχλημένος επειδή δεν πήρε την άδεια της «κυβέρνησης»

Η διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της «κυβέρνησης», υποστηρίζει το «υπουργείο Εξωτερικών», σημειώνοντας ότι το θέμα παρουσιάστηκε ως συμφωνημένο χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την «κυβέρνηση».
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Το «υπουργείο Εξωτερικών» υποστηρίζει ότι το θέμα παρουσιάστηκε ως συμφωνημένο χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και συντονισμό με την «κυβέρνηση».
Σε ανακοίνωσή του, το «υπουργείο» αναφέρει ότι η ανακοίνωση συνεννόησης με την ελληνοκυπριακή πλευρά χωρίς προηγούμενο συντονισμό συνιστά, κατά την εκτίμησή του, σοβαρό «θεσμικό» ζήτημα. Διατυπώνει επίσης επιφυλάξεις για τη διεύρυνση του πεδίου εργασίας των τεχνικών επιτροπών και για ζητήματα που, όπως αναφέρει, συνεπάγονται πολιτικές δεσμεύσεις.
Το «υπουργείο» υποστηρίζει ότι το βασικό ζήτημα στο Κυπριακό είναι η «κυριαρχία» και χαρακτηρίζει δευτερεύοντα τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επαναλαμβάνει τη θέση υπέρ λύσης «δύο κρατών», την οποία στηρίζει η Τουρκία, και αναφέρει ότι η «κυβέρνηση» παραμένει ανοικτή σε διάλογο στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίσου διεθνούς καθεστώτος».
Καλεί, επίσης, τη διεθνή κοινότητα και τις εμπλεκόμενες πλευρές να λάβουν μέτρα για τον τερματισμό αυτού που χαρακτηρίζει πολιτική και οικονομική απομόνωση των Τουρκοκυπρίων.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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