Την αποφασιστικότητα της Κυπριακής και της Ελληνικής Δημοκρατίας να προχωρήσουν με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας. Όπως ανέφερε, οι δύο χώρες θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους στη βάση του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.
Πάλμας: Κύπρος και Ελλάδα θα προχωρήσουν με τον GSI
Την αποφασιστικότητα των δύο χωρών να υλοποιήσουν την ηλεκτρική διασύνδεση επανέλαβε ο Υπουργός Άμυνας, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου το 2031.
Ο κ. Πάλμας απαντούσε σε ερώτηση για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών και την αναμενόμενη είσοδο του ερευνητικού σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ στις 19 Νοεμβρίου ή λίγες ημέρες αργότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης, στο περιθώριο της άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ».
Σημείωσε ότι οι δραστηριότητες των δύο χωρών βρίσκονται εντός των πλαισίων της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, προσθέτοντας ότι ασκούν εξουσίες που τους παρέχονται από το διεθνές δίκαιο. «Δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε οποιονδήποτε, από τη στιγμή που ενεργούν εντός αυτών των πλαισίων», είπε.
Ο Υπουργός χαρακτήρισε τον GSI έργο ουσιαστικής και γεωπολιτικής αξίας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με γαλλικές εταιρείες. Υπογράμμισε τη σημασία του για την Ευρώπη, η οποία κατά διαστήματα, και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, αντιμετωπίζει ενεργειακά ζητήματα.
Στόχος, ανέφερε, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου το 2031. Πρόκειται για εγχείρημα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με χρηματοδότηση και οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιχορηγήσει το έργο με ποσό που ξεπερνά τα 630 εκατομμύρια ευρώ.
Ερωτηθείς αν αναμένει να υπάρξουν προσκόμματα, ο κ. Πάλμας εκτίμησε ότι το κλίμα είναι καλό. Τόνισε ότι χρειάζεται να λέγονται λίγα και να γίνονται πολλά για την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ανεβαίνουν οι τόνοι ή οι δημόσιες τοποθετήσεις να δημιουργούν πολεμικό κλίμα.
Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσεις που βιώνει ήδη ο πλανήτης, κάνοντας ειδική μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην παρατεταμένη κρίση με το Ιράν, καθώς και στη γεωπολιτική αστάθεια και ανασφάλεια. Όπως είπε, οι δημόσιες δηλώσεις δεν θα πρέπει να προσθέτουν άλλα ζητήματα που εντείνουν αυτό το κλίμα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.