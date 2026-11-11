Πάλμας: Κύπρος και Ελλάδα θα προχωρήσουν με τον GSI

Ο κ. Πάλμας απαντούσε σε ερώτηση για την επανέναρξη των βυθομετρικών ερευνών και την αναμενόμενη είσοδο του ερευνητικού σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ στις 19 Νοεμβρίου ή λίγες ημέρες αργότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης, στο περιθώριο της άσκησης «ΝΕΜΕΣΙΣ».

Σημείωσε ότι οι δραστηριότητες των δύο χωρών βρίσκονται εντός των πλαισίων της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, προσθέτοντας ότι ασκούν εξουσίες που τους παρέχονται από το διεθνές δίκαιο. «Δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε οποιονδήποτε, από τη στιγμή που ενεργούν εντός αυτών των πλαισίων», είπε.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τον GSI έργο ουσιαστικής και γεωπολιτικής αξίας, ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με γαλλικές εταιρείες. Υπογράμμισε τη σημασία του για την Ευρώπη, η οποία κατά διαστήματα, και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων, αντιμετωπίζει ενεργειακά ζητήματα.

Στόχος, ανέφερε, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση του έργου το 2031. Πρόκειται για εγχείρημα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με χρηματοδότηση και οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να επιχορηγήσει το έργο με ποσό που ξεπερνά τα 630 εκατομμύρια ευρώ.

Ερωτηθείς αν αναμένει να υπάρξουν προσκόμματα, ο κ. Πάλμας εκτίμησε ότι το κλίμα είναι καλό. Τόνισε ότι χρειάζεται να λέγονται λίγα και να γίνονται πολλά για την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση του έργου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να ανεβαίνουν οι τόνοι ή οι δημόσιες τοποθετήσεις να δημιουργούν πολεμικό κλίμα.

Αναφέρθηκε επίσης στις κρίσεις που βιώνει ήδη ο πλανήτης, κάνοντας ειδική μνεία στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην παρατεταμένη κρίση με το Ιράν, καθώς και στη γεωπολιτική αστάθεια και ανασφάλεια. Όπως είπε, οι δημόσιες δηλώσεις δεν θα πρέπει να προσθέτουν άλλα ζητήματα που εντείνουν αυτό το κλίμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ