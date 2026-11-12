Τα «Τουρκικά αστέρια» πέταξαν πάνω από την Κερύνεια, παραβιάζοντας το FIR Λευκωσίας

Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ανάρτηση στον λογαριασμό της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία τα «Τουρκικά αστέρια» βρίσκονται στους ουρανούς της Κερύνειας «με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια καθώς γιορτάζουμε την 43η επέτειο από την ίδρυση της τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος.

Σύμφωνα με τις αναφορές, τα τουρκικά ακροβατικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν πρόβα και αύριο στις 3:30 μ.μ., ενώ η πτήση επίδειξης έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 3:30 μ.μ.

Πηγή: ΚΥΠΕ