Αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας «Τουρκικά αστέρια» πραγματοποίησαν το πρωί πτήση-πρόβα πάνω από την Κερύνεια, ενόψει των εκδηλώσεων για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου, παραβιάζοντας το FIR Λευκωσίας.
Τα «Τουρκικά αστέρια» πέταξαν πάνω από την Κερύνεια, παραβιάζοντας το FIR Λευκωσίας
Πρόβα ενόψει των εκδηλώσεων για την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου πραγματοποίησαν τα αεροσκάφη της τουρκικής ακροβατικής ομάδας.
Τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ανάρτηση στον λογαριασμό της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία τα «Τουρκικά αστέρια» βρίσκονται στους ουρανούς της Κερύνειας «με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια καθώς γιορτάζουμε την 43η επέτειο από την ίδρυση της τδβκ», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος.
Σύμφωνα με τις αναφορές, τα τουρκικά ακροβατικά αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν πρόβα και αύριο στις 3:30 μ.μ., ενώ η πτήση επίδειξης έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Νοεμβρίου, στις 3:30 μ.μ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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