Επτά παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και μία εικονική αερομαχία καταγράφηκαν την Πέμπτη στο βορειοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος.
Εμπλοκή ελληνικών και τουρκικών F16 στο Αιγαίο - Επτά παραβιάσεις και μία εικονική αερομαχία
Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 κινήθηκαν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρούν σε αναγνώριση και αναχαίτιση των αεροσκαφών.
Στην τουρκική αεροπορική δραστηριότητα συμμετείχαν δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 που πετούσαν σε σχηματισμό, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235.
Εμπλοκή κατά την αναχαίτιση
Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και αναχαίτισης των τουρκικών αεροσκαφών από ελληνικά μαχητικά σημειώθηκε μία εμπλοκή με τουρκικό F-16, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια επιχειρησιακή πρακτική.
Το CN-235 πραγματοποίησε τις παραβιάσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Πρώτο Θέμα, και οι επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου αποδίδονται στο τουρκικό αεροσκάφος CN-235.
Παράλληλα καταγράφηκαν δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, εκ των οποίων η μία αφορούσε τον σχηματισμό των δύο τουρκικών F-16 και η δεύτερη το CN-235.
Αναγνώριση και αναχαίτιση
Συνολικά τρία τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στην περιοχή, με τα δύο μαχητικά να φέρουν οπλισμό.
Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναφέρει το δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος.
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