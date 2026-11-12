Η ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, στο Κραν Μοντανά το 2017, ως βασική προϋπόθεση για την πρόοδο στα ζητήματα που ενδιαφέρουν την τουρκοκυπριακή πλευρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο.
Επικοινωνία Χριστοδουλίδη – Φίτο πριν την συνάντηση με Φιντάν: Μήνυμα για επανέναρξη των συνομιλιών και συζήτηση για τη Σένγκεν
Φωτογραφία αρχείου
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επαφής που είχε ο κ. Φίτο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Κατά την επικοινωνία συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της πλήρους ένταξης της Κύπρου στη Ζώνη Σένγκεν. Υπενθυμίζεται ότι, σε δηλώσεις του στον «Πολίτη», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την προσδοκία ότι η Κύπρος θα καταφέρει να ενταχθεί στη Ζώνη Σένγκεν έως την 1η Ιουλίου 2027, ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επίσκεψης του κ. Φίτο στην Τουρκία στις 20 του μήνα, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Είχε προηγηθεί επαφή του κ. Φίτο με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ανταλλάχθηκαν απόψεις για τον χειρισμό των ζητημάτων.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί, στο Κραν Μοντανά το 2017, αποτελεί το κλειδί για την επίτευξη περαιτέρω προόδου.
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