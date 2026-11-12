Επαφές με φόντο το Κυπριακό στην Αττάλεια

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών και επίλυση του Κυπριακού.

Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυσης της διεθνούς κατανόησης των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται εκ νέου κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, ακόμη και οι επαφές στο περιθώριο διεθνών διοργανώσεων αποκτούν τη δική τους σημασία.