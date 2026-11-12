Η παρουσία της κυπριακής αντιπροσωπείας στη διεθνή διάσκεψη της Αττάλειας προσέφερε την ευκαιρία για σειρά επαφών και συζητήσεων με επίκεντρο τις εξελίξεις στο Κυπριακό.
Επαφές με φόντο το Κυπριακό στην Αττάλεια
Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυσης της διεθνούς κατανόησης των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ιδιαίτερη κινητικότητα επέδειξε και ο Νίκος Τορναρίτης, ειδικός Πολιτικός Απεσταλμένος για το Κυπριακό, ο οποίος, στο περιθώριο των εργασιών της διάσκεψης, είχε επαφές με τον ΓΓ του ΟΗΕ και με ηγέτες κρατών, υπουργούς Εξωτερικών και αντιπροσωπείες χωρών της Ασίας και της Αφρικής.
Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με ιδιαίτερη αναφορά στις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών και επίλυση του Κυπριακού.
Οι επαφές αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυσης της διεθνούς κατανόησης των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται εκ νέου κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό, ακόμη και οι επαφές στο περιθώριο διεθνών διοργανώσεων αποκτούν τη δική τους σημασία.
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