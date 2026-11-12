Τρία τουρκικά πολεμικά πλοία στα κατεχόμενα για την επέτειο του ψευδοκράτους - Ελληνικό πλοίο στη ναυτική βάση Ακσάζ για νατοϊκή άσκηση

Τα TCG Karataş, TCG Tufan και TCG Kdz. Ereğli θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε λιμάνια και θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, ενώ τα «Τουρκικά Αστέρια» θα πραγματοποιήσουν αεροπορική επίδειξη στις 15 Νοεμβρίου.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ακόμη ότι ο αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου επισκέφθηκε τα κατεχόμενα στις 7 Νοεμβρίου. Εκεί συναντήθηκε με την τουρκοκυπριακή ηγεσία και επιθεώρησε μονάδες των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας συμμετείχε στις 11 Νοεμβρίου στη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια, όπου συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους.

Ελληνικό πολεμικό πλοίο στη ναυτική βάση Ακσάζ

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι το ελληνικό πολεμικό πλοίο «Aegean» και δύο ισπανικά πολεμικά πλοία επισκέπτονται από τις 7 έως τις 13 Νοεμβρίου τη ναυτική βάση Ακσάζ της Τουρκίας. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της νατοϊκής δύναμης SNMG-2 και της άσκησης «Blue Whale 2026» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ενημέρωση έγινε ακόμη αναφορά στις στρατιωτικές επαφές της Τουρκίας με τη Λιβύη και την Αίγυπτο, καθώς και στη συνάντηση συνεργασίας των ναυτικών δυνάμεων Τουρκίας και ΗΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16–18 Νοεμβρίου στην Τουρκία.

Πηγή: ΚΥΠΕ