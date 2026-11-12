Ξέσπασε πυρκαγιά σε εμπορικό πλοίο ανοικτά της Λεμεσού - Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ (βίντεο)

Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), το σήμα κινδύνου λήφθηκε στις 11:40 π.μ., όταν το πλοίο με πλήρωμα 12 ατόμων βρισκόταν σε απόσταση περίπου 8 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάβο Γάτα, εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ» και κινητοποιήθηκαν:

Ελικόπτερο της ΜΑΕΠ της Αστυνομίας.

Το ΠΑΘ «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ.

Το ΠΠ «ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ» της Διοίκησης Ναυτικού του ΓΕΕΦ.

Το ταχύπλοο «ΤΡΙΚΩΜΟ» της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

Η ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το πυροσβεστικό/ρυμουλκό σκάφος «EDT AETHER» της εταιρείας EDT Offshore.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σκάφους «EDT AETHER» και του σκάφους της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, κανένα από τα 12 μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Μετά την κατάσβεση της φωτιάς, το εμπορικό πλοίο ρυμουλκήθηκε σε ασφαλή περιοχή στον κόλπο της Λεμεσού.