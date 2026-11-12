Τουρκικά δημοσιεύματα για τη στάση Ερντογάν απέναντι στον Χριστοδουλίδη

Η Milliyet έχει ως βασικό πρωτοσέλιδο τίτλο τη φράση «Για την Άγκυρα θεωρείται ανύπαρκτος», ενώ φιλοκυβερνητικά μέσα παρουσιάζουν τη μη υποδοχή του Κύπριου Προέδρου ως διπλωματικό μήνυμα της Άγκυρας προς τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Milliyet, ο Ερντογάν υποδεχόταν τους ηγέτες μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά αποχώρησε από το σημείο πριν φτάσει ο Χριστοδουλίδης. Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας καλωσόρισε μόνος του ο Γενικός Γραμματέας.

Η φιλοκυβερνητική Star χαρακτηρίζει τη στάση «ένδειξη περιφρόνησης» και υποστηρίζει ότι επρόκειτο για διπλωματικό μήνυμα που ενόχλησε την ελληνοκυπριακή πλευρά. Η Daily Sabah, με τίτλο «Θερμές υποδοχές, ψυχρή αντιμετώπιση», αναφέρει ότι ο Χριστοδουλίδης σταμάτησε για μερικά δευτερόλεπτα πριν κατευθυνθεί στο σημείο υποδοχής, δίνοντας χρόνο στον Ερντογάν να αποχωρήσει.

Η Türkiye, με τίτλο «Μόνο εκείνον δεν υποδέχθηκε», επισημαίνει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε προηγουμένως χαιρετίσει τον Τουφάν Έρχιουρμαν και υποστηρίζει ότι ο Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η Yeni Şafak αναφέρει ότι ο Κύπριος Πρόεδρος αναγκάστηκε να περιμένει στην είσοδο και αιφνιδιάστηκε από τη στάση του Ερντογάν.

Η αντιπολιτευόμενη Sözcü μεταφέρει τις αντιδράσεις της κυπριακής κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ερντογάν ασέβεια προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Aydınlık εστιάζει στο παρασκήνιο της συμμετοχής του Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο, υποστηρίζοντας ότι η πρόσκληση δεν προήλθε προσωπικά από τον Ερντογάν, αλλά μέσω των διοργανωτών, έπειτα από ευρωπαϊκές παρεμβάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ