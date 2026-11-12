Καταγγελία που υποβλήθηκε στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ αφορά ισχυρισμούς περί παράνομης απασχόλησης οικιακής βοηθού στη βίλα του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, στο Μαϊάμι.
Καταγγελία στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ για την απασχόληση οικιακής βοηθού από τον Ινφαντίνο
Δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να απασχολούσε γυναίκα από τη Νικαράγουα στη βίλα του στο Μαϊάμι χωρίς την απαιτούμενη άδεια εργασίας.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η «Telegraph» και ο «Guardian», η 30χρονη γυναίκα φέρεται να πληρωνόταν από τη FIFA και να εργαζόταν στην κατοικία από τον Ιούνιο του 2025 έως το 2026.
Τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ινφαντίνο φέρεται να αξιοποίησε τις διασυνδέσεις του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξασφαλίσει για τη γυναίκα από τη Νικαράγουα άδεια εργασίας μέσω προγράμματος για πρόσφυγες.
Εκπρόσωπος της FIFA διέψευσε, σε δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο, ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας υπέπεσε σε οποιοδήποτε παράπτωμα.
«Ζητήματα που αφορούν την προσωπική και ιδιωτική ζωή του Προέδρου της FIFA εμπίπτουν στη σφαίρα της ιδιωτικότητάς του. Ωστόσο, προς αποφυγή παρερμηνειών, τα έξοδα που σχετίζονται με το οικιακό προσωπικό καλύπτονται προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA», ανέφερε.
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η οικιακή βοηθός φέρεται να εργαζόταν παράνομα στη βίλα του Ινφαντίνο στο Μαϊάμι για σχεδόν έναν χρόνο. Τον Ιανουάριο του 2026, η γυναίκα, υπήκοος Νικαράγουας, φέρεται να εξασφάλισε την απαιτούμενη άδεια εργασίας, τακτοποιώντας το καθεστώς απασχόλησής της.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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