Υπόθεση Στυλιανού: «Ο θυμός του έγινε οργή και αγανάκτηση», κατέθεσε πρώην βοηθός διευθύντρια

Η μάρτυρας Ε.Ν. είχε ασκήσει καθήκοντα διευθύνουσας του σχολείου από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2011. Ανέφερε ότι ο Στυλιανός δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα στο σχολικό περιβάλλον και είχε τη στήριξη και την αγάπη της δασκάλας του, της εκπαιδευτικού ειδικής εκπαίδευσης και της σχολικής συνοδού. Τον περιέγραψε ως ήσυχο και σκεφτικό παιδί που δεν χαμογελούσε, ενώ είπε ότι στη διάρκεια της θητείας της σημειώθηκαν τρία σοβαρά περιστατικά με εκρήξεις θυμού.

Απαντώντας στον συνήγορο υπεράσπισης του πρώτου κατηγορουμένου, πατέρα του Στυλιανού, Κωνσταντίνο Καζαντζή, απέρριψε την εισήγηση ότι η συμπεριφορά του παιδιού οφειλόταν σε αταξία, υπερκινητικότητα ή μαθησιακές δυσκολίες. Κατά την εκτίμησή της, θυμός και πίκρα συσσωρεύονταν και εκδηλώνονταν με ξεσπάσματα προς άλλα παιδιά. Είπε ότι ίσως να μην μπορούσε να εκφράσει την πίκρα του σε όσους του την προκαλούσαν και ότι «διάλεξε να ξεσπάσει στα εύκολα θύματα, στα άλλα παιδιά».

Για περιστατικό που είχε αναφέρει στην κυρίως εξέτασή της, όταν ο Στυλιανός τραβούσε τα μαλλιά της μητέρας του κατά την παραλαβή του από το σχολείο, η μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν άκουσε η ίδια το παιδί να λέει «δεν θέλω να πάω σπίτι». Άκουσε κραυγές και έφτασε αφού εκείνο είχε ηρεμήσει. Τη συγκεκριμένη φράση, σύμφωνα με την ίδια, είχε ακούσει η δασκάλα και την ενημέρωσε αργότερα.

Η αντεξέταση αφορούσε και την αναφορά του παιδιού ότι «δουλεύει στη φάρμα». Η μάρτυρας είπε ότι προβληματίστηκε όταν η δασκάλα και η εκπαιδευτικός ειδικής εκπαίδευσης την ενημέρωσαν πως ο Στυλιανός ερχόταν κουρασμένος στο σχολείο. Όταν τον ρωτούσαν γιατί, απαντούσε ότι εργαζόταν στη φάρμα. Η ανησυχία της, εξήγησε, ήταν μήπως περνούσε εκεί μεγάλο μέρος του χρόνου του σε βάρος της ξεκούρασης, της μελέτης και του παιχνιδιού του. Είχε θέσει το θέμα στην τρίτη κατηγορούμενη, λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) που παρακολουθούσε την οικογένεια, αλλά δεν ενημερώθηκε αν διερευνήθηκε κατά πόσο το παιδί πράγματι εργαζόταν στη φάρμα.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε επίσης σε σημάδια στο σώμα του Στυλιανού, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, το παιδί είχε αποδώσει σε σβήσιμο τσιγάρου από τον πατέρα του. Η σχολική συνοδός τα εντόπισε όταν συνόδευσε το παιδί στην τουαλέτα και το βοήθησε να πλυθεί. Όπως είπε, ο Στυλιανός έβγαλε την μπλούζα του για να μην βραχεί και η συνοδός παρατήρησε τα σημάδια, τα οποία είδαν στη συνέχεια η δασκάλα και η ίδια.

Τα περιέγραψε ως μικρά, στρογγυλά, σκούρα κόκκινα προς μαύρα σημάδια που έμοιαζαν με εγκαύματα από τσιγάρο. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν είδε τον πατέρα να τα προκαλεί και δεν μπορούσε να γνωρίζει με βεβαιότητα την αιτία τους. «Δεν πήγα σπίτι να δω τον πατέρα να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ήμουν σε θέση να το διαπιστώσω. Ήθελα να διερευνηθούν αυτά», είπε.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της δεύτερης κατηγορούμενης, μητέρας του Στυλιανού, Άγγελος Ιωάννου, υπέβαλε ότι τα ξεσπάσματα ήταν μεμονωμένα και ότι το παιδί δεν έδειχνε πως δεν ήθελε να πάει σπίτι. Η μάρτυρας απέρριψε την εισήγηση, λέγοντας ότι τα περιστατικά ήταν έντονα και πως ο Στυλιανός δεν είχε εκφράσει ποτέ ότι δεν ήθελε να βρίσκεται στο σχολείο. Πρόσθεσε ότι τα ξεσπάσματα άρχισαν ξαφνικά και οι εκπαιδευτικοί δεν της είχαν αναφέρει πως άλλα παιδιά προκαλούσαν τη συμπεριφορά του.

Ερωτηθείσα τι ίσως προσπαθούσε να αποφύγει όταν, σε ένα από τα περιστατικά, έφυγε από το σχολείο, απάντησε ότι ήθελε να ξεφύγει, επειδή αντιλαμβανόταν πως θα ενημερώνονταν οι γονείς του και θα ακολουθούσε κάτι. Επέμεινε ότι περνούσε καλά στο σχολείο και είχε την αγάπη και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και της συνοδού του. Για την πιθανότητα οι μαθησιακές δυσκολίες και η παρουσία συνοδού να τον έκαναν να αισθάνεται διαφορετικός, είπε ότι και άλλα παιδιά είχαν συνοδό και δάσκαλο ειδικής εκπαίδευσης, ενώ οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί με τη συνοδό του Στυλιανού και δεν τον κορόιδευαν.

Ο δικηγόρος της τρίτης κατηγορούμενης, λειτουργού των ΥΚΕ, Βίκτωρας Ακάμας, υπέβαλε ότι, αν η μάρτυρας είχε επικοινωνήσει ξανά με τη λειτουργό, εκείνη θα την ενημέρωνε πως είχε πραγματοποιήσει δεκάδες επισκέψεις στο σπίτι και στη φάρμα της οικογένειας, χωρίς να διαπιστώσει ότι ο Στυλιανός εργαζόταν εκεί. Η μάρτυρας απάντησε ότι δεν είχε λάβει τέτοια ενημέρωση.

Γιατί απευθύνθηκε στις ΥΚΕ και όχι στον σχολικό γιατρό σχετικά με τα σημάδια, η μάρτυρας είπε ότι στόχος της ήταν να διερευνηθεί το περιστατικό και ότι δεν ενημέρωσε γιατρό επειδή τα σημάδια βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία επούλωσης. Ερωτηθείσα αν μπορούσαν να οφείλονται σε δερματική πάθηση, απάντησε ότι ήταν μικρά και ολοστρόγγυλα, έμοιαζαν να προέρχονται από τσιγάρο και έλαβε υπόψη όσα είχε αναφέρει το παιδί.

Εξήγησε ότι δεν ενημέρωσε την Αστυνομία, καθώς δεν ήταν βέβαιη για την προέλευση των σημαδιών και δεν μπορούσε να κατηγορήσει τον πατέρα χωρίς προηγούμενη διερεύνηση. Περίμενε από την αρμόδια λειτουργό των ΥΚΕ να διαπιστώσει αν υπήρχε βία στην οικογένεια. Η λειτουργός, σύμφωνα με τη μάρτυρα, της είχε πει ότι τα σημάδια θα έπρεπε να είναι νωπά για να γίνει καταγγελία.

Γιατί δεν ανέφερε το περιστατικό στην πολυθεματική συνάντηση που ακολούθησε, είπε ότι δεν ήταν βέβαιη για όσα είχε αναφέρει ο Στυλιανός σχετικά με τον πατέρα του και περίμενε περαιτέρω διερεύνηση από τις ΥΚΕ. «Δεν εξακριβώθηκε το περιστατικό, είχα όμως υποψίες. Είχα αμφιβολίες και γι’ αυτό είπα ότι δεν θα αναφέρω κάτι στην πολυθεματική», ανέφερε. Όταν ο κ. Ακάμας υπέβαλε ότι δεν είχε ενημερώσει την τρίτη κατηγορούμενη για τα σημάδια, εκείνη επέμεινε ότι την είχε ενημερώσει.

Ο κ. Ακάμας τής υπέδειξε καταχώρηση της τρίτης κατηγορούμενης στο σύστημα των ΥΚΕ, με ημερομηνία 18 Μαρτίου 2011, στην οποία καταγράφονταν δύο αιφνιδιαστικές επισκέψεις στην οικία της οικογένειας. Η μάρτυρας είχε πει στην κυρίως εξέταση ότι ζήτησε από τη λειτουργό απροειδοποίητη επίσκεψη για να διαπιστωθεί αν ο Στυλιανός εργαζόταν στη φάρμα και ότι εκείνη τής είχε πει πως τέτοιες πρακτικές δεν συνηθίζονταν. Η μάρτυρας σημείωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες επισκέψεις.

Ερωτηθείσα αν υπήρχε στο σχολείο ομάδα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας όταν ασκούσε καθήκοντα διευθύνουσας, απάντησε αρνητικά. Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα έπρεπε να είχε συσταθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Αναφερόμενη σε όσα ακολούθησαν τη δεύτερη πολυθεματική συνάντηση, είπε ότι ο ιερέας της κοινότητας, ο οποίος συμμετείχε ως σύμβουλος της οικογένειας, πήγε στο γραφείο της και μίλησε για τις δυσκολίες του επαγγέλματος του βοσκού και την ανάγκη της οικογένειας για οικονομική στήριξη. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο ιερέας τής είπε επίσης: «Πες στη δασκάλα του Στυλιανού να προσέχει», καθώς, όπως της ανέφερε, ο πατέρας του παιδιού την περίμενε έξω από το σχολείο με όπλο.

Η μάρτυρας διευκρίνισε ότι δεν είχε διαπιστώσει η ίδια το περιστατικό και ότι ο ιερέας έχει αποβιώσει. Όταν η υπεράσπιση αμφισβήτησε την αναφορά της, απάντησε: «Δεν τα έφτιαξα με τη φαντασία μου, τα έζησα και είναι κρίμα για το παιδί που έφυγε τόσο άδικα. Το θεωρώ χρέος μου να τα πω αυτά».

Η διαδικασία συνεχίζεται την Παρασκευή στις 11:00, με νέο μάρτυρα κατηγορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ