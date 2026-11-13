Με επίκεντρο τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, τις επιπτώσεις της ακρίβειας στην κοινωνία και τις πολιτικές προτεραιότητες, πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο της ΠΕΟ Πάφου, συγκέντρωση με θέμα «Ενέργεια, Ακρίβεια, Σχεδιασμός και πολιτικές προτεραιότητες».
Ενέργεια, ακρίβεια και πολιτικές προτεραιότητες στο επίκεντρο εκδήλωσης του ΑΚΕΛ στην Πάφο
Στη συγκέντρωση μίλησαν ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Πάφου, Αντρέας Φακοντής, και ο Επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, Βάκης Χαραλάμπους.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τέθηκαν στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και το κόστος διαβίωσης, καθώς και ο σχεδιασμός και οι πολιτικές προτεραιότητες που, σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, θα πρέπει να απασχολήσουν την κοινωνία και την πολιτεία. Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε επίσης βράβευση των Κομματικών Ομάδων που κάλυψαν τους στόχους που είχαν τεθεί για την υλοποίηση του Οργανωτικού Πλάνου για το 2026, αναγνωρίζοντας τη συμβολή και την προσπάθειά τους στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων του κόμματος.
Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της οργανωτικής και πολιτικής δραστηριότητας του ΑΚΕΛ στην Πάφο, με έμφαση τόσο στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία όσο και στην ενίσχυση της κομματικής δράσης σε τοπικό επίπεδο.
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