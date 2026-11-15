Τουρκία: Μηνύματα στήριξης στο ψευδοκράτος από Ερντογάν, Φιντάν και Τούρκους αξιωματούχους για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος, αποδεικνύει πως οι Τουρκοκύπριοι, τους οποίους χαρακτήρισε αναπόσπαστο μέρος του μεγάλου τουρκικού έθνους, δεν παραιτήθηκαν ποτέ και δεν πρόκειται να παραιτηθούν από την κυριαρχία και την ελευθερία τους. Πρόσθεσε ότι, με την ισχυρή στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας, ο τουρκοκυπριακός «λαός» θα συνεχίσει να ζει ελεύθερος και με ασφάλεια στη δική του πατρίδα.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση στο NSosyal, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό «του τουρκοκυπριακού λαού και της τδβκ». «Θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει στον διεθνή χώρο», ανέφερε.

Το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανέφερε ότι τιμά «με έλεος και ευγνωμοσύνη τους αγαπημένους μας μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή τους για αυτόν τον σκοπό» και ευχήθηκε υγεία και μακροημέρευση στους «ηρωικούς» βετεράνους. «Όπως χθες, έτσι και σήμερα και αύριο, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των Τουρκοκύπριων αδελφών μας», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς, δήλωσε ότι με την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους καταγράφηκε στην ιστορία η βούληση του τουρκοκυπριακού «λαού» για ανεξαρτησία και κυριαρχία. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του τουρκοκυπριακού λαού, την ενίσχυση της κυρίαρχης ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του, καθώς και να παραμένουμε υπερασπιστές αυτού του δίκαιου αγώνα», ανέφερε.

Ο αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του AKΡ, Ομέρ Τσελίκ, έγραψε στο NSosyal ότι ο πρόεδρος Ερντογάν, όπως σε όλη την πολιτική του ζωή, συνεχίζει και σήμερα να υπερασπίζεται και να προβάλλει τον δίκαιο αγώνα της «τδβκ» σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ανέφερε ότι γιορτάζει με μεγάλη υπερηφάνεια και ενθουσιασμό την 43η επέτειο από την ίδρυση της «τδβκ». Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τον δίκαιο αγώνα, τη βούληση για κυριαρχία και την αποφασιστικότητα του τουρκοκυπριακού «λαού» να ζήσει ειρηνικά.

Μηνύματα για την επέτειο του ψευδοκράτους ανάρτησαν και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ