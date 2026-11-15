Έξι Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, αφού φέρονται να εισήλθαν παράνομα στο Ισραήλ από την Ιορδανία, διασχίζοντας τη Νεκρά Θάλασσα με φουσκωτή λέμβο. Η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ισραήλ: Συνελήφθησαν έξι Τούρκοι που εισήλθαν παράνομα με φουσκωτή λέμβο μέσω της Νεκράς Θάλασσας – Εξετάζονται τα κίνητρά τους
Οι έξι άνδρες φέρονται να πέρασαν από την Ιορδανία διασχίζοντας τη Νεκρά Θάλασσα με φουσκωτή λέμβο. Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα κίνητρα της εισόδου τους.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Συστήματα επιτήρησης εντόπισαν τη λέμβο να κινείται από την ιορδανική προς την ισραηλινή πλευρά της Νεκράς Θάλασσας.
Στην περιοχή του οικισμού Αβνάτ κινητοποιήθηκαν τέσσερις ομάδες της Συνοριοφυλακής, σε συνεργασία με δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και με υποστήριξη εναέριων μέσων παρακολούθησης.
Οι έξι άνδρες εντοπίστηκαν αφού αποβιβάστηκαν στην ισραηλινή ακτή και κινήθηκαν δυτικά. Συνελήφθησαν χωρίς να υπάρξει ανταλλαγή πυρών ή τραυματισμοί.
Το i24NEWS μετέδωσε ότι οι συλληφθέντες είναι Τούρκοι υπήκοοι και ότι η υπόθεση εξετάζεται από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ, ώστε να διακριβωθούν οι συνθήκες και τα κίνητρα της παράνομης εισόδου τους.
Πληροφορίες των Ynet και Walla αναφέρουν ότι οι ισραηλινές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για παράτυπους μετανάστες που επιχείρησαν να εισέλθουν στο Ισραήλ αναζητώντας εργασία. Ωστόσο, το γεγονός ότι είναι Τούρκοι υπήκοοι προκαλεί πρόσθετες ανησυχίες.
Άλλα ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες ήταν άοπλοι και ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτει τρομοκρατικό κίνητρο.
Οι ταυτότητές τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε η διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι την Ιορδανία ούτε πληροφορίες για το εάν τρίτοι οργάνωσαν τη μετακίνησή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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