Μαϊάμι: Σύγκρουση Boeing της Copa Airlines με αεροσκάφος της UPS στο αεροδρόμιο – Δύο ελαφρά τραυματίες εν μέσω αναστάτωσης στις αερομεταφορές των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το CNN, στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα Boeing 737 της Copa Airlines και ένα Boeing 767 της UPS. Τα δύο αεροσκάφη κινούνταν στο έδαφος του αεροδρομίου, περίπου στις 21:15, τοπική ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το άκρο της πτέρυγας του αεροσκάφους της Copa Airlines χτύπησε το ρύγχος του αεροσκάφους της UPS, προκαλώντας ζημιές και στα δύο αεροπλάνα.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του αεροδρομίου, Γκρεγκ Τσιν, επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από πυροσβέστες και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο.

«Ακούσαμε μια κραυγή και μετά αισθανθήκαμε τη σύγκρουση»

Επιβάτης του αεροσκάφους της Copa Airlines περιέγραψε στο CNN τις στιγμές αναστάτωσης που επικράτησαν στην καμπίνα.

Ο Σέσαρ Φερέιρα ανέφερε ότι το αεροπλάνο κινούνταν κανονικά μετά την προσγείωσή του, όταν ξαφνικά οι φωνές των επιβατών δυνάμωσαν και ακολούθησε η πρόσκρουση.

Όπως είπε, οι επιβάτες αισθάνθηκαν το αεροσκάφος να τραντάζεται απότομα προς το πλάι. Αρχικά επικράτησε πανικός σε ορισμένους, ωστόσο το πλήρωμα αντέδρασε γρήγορα, ζητώντας από όλους να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Περίπου δέκα λεπτά μετά το συμβάν, ο κυβερνήτης ενημέρωσε τους επιβάτες ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος και ότι θα χρησιμοποιούνταν όχημα ρυμούλκησης για τη μετακίνηση του αεροσκάφους.

Η Copa Airlines ανακοίνωσε ότι και οι 166 επιβάτες, καθώς και τα έξι μέλη του πληρώματος, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος μεταφέρθηκε στον τερματικό σταθμό.

Οι συνομιλίες των πιλότων με τον πύργο ελέγχου

Οι συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, που καταγράφηκαν αμέσως μετά τη σύγκρουση, έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν.

«Κάποιος μας χτύπησε», ακούγεται να αναφέρει ο πιλότος της Copa Airlines.

Όταν ο ελεγκτής ρώτησε το πλήρωμα της UPS αν είχε σημειωθεί επαφή μεταξύ των δύο αεροσκαφών, ο πιλότος απάντησε ότι είχαν προχωρήσει περισσότερο από όσο έπρεπε και ότι το άλλο αεροπλάνο τους χτύπησε με την πτέρυγά του.

Λίγο αργότερα, ο πιλότος της Copa ενημέρωσε ότι φαινόταν να έχει αποκολληθεί το αριστερό άκρο της πτέρυγας του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την FAA, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είχαν δώσει εντολή στο πλήρωμα της UPS να παραχωρήσει προτεραιότητα στο αεροσκάφος της Copa Airlines. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Φωτογραφία από το σημείο δείχνει το ρύγχος του Boeing 767 της UPS σοβαρά παραμορφωμένο, με μεγάλη οπή στην εξωτερική επένδυση της ατράκτου.

Από τον Παναμά στο Μαϊάμι το ένα αεροσκάφος – Με προορισμό την Κολομβία το άλλο

Το αεροσκάφος της Copa Airlines είχε φτάσει στο Μαϊάμι από την Πόλη του Παναμά, ενώ το αεροπλάνο της UPS προετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό την Μπογκοτά της Κολομβίας.

Η UPS ανακοίνωσε ότι τα μέλη του πληρώματός της είναι ασφαλή και ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η Copa Airlines, από την πλευρά της, εξέφρασε τη λύπη της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επιβάτες, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια ταξιδιωτών και πληρωμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Νέο περιστατικό στη σκιά του μπλακάουτ στις ΗΠΑ

Η σύγκρουση σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τα αμερικανικά αεροδρόμια προσπαθούσαν να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς μετά την πανεθνική αναστολή απογειώσεων την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου.

Το τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνιών της FAA, το οποίο συνδέθηκε με εργασίες αναβάθμισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου από την εταιρεία L3Harris, είχε οδηγήσει στην καθήλωση αεροσκαφών για σχεδόν πέντε ώρες.

Οι επιπτώσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο, με χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούσαν ότι η λειτουργία των αερομεταφορών θα αποκαθίστατο σε μεγάλο βαθμό έως αργά την Κυριακή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τη σύγκρουση στο Μαϊάμι με το τεχνικό πρόβλημα της FAA. Το νέο περιστατικό, ωστόσο, προστίθεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να διαχειριστούν τόσο τεχνικές δυσλειτουργίες όσο και ζητήματα ασφάλειας στο έδαφος των αεροδρομίων.

Πηγή: CNN